Leedulased ostavad Ukrainale annetamiseks Eesti droone

Leedus korjandusega kogunenud rohkem kui viis miljonit eurot kasutatakse kokku kuue Eesti ettevõttes Threod Systems valmistatud drooni olstuks ja Ukrainale annetamiseks, selgub lennundusuudiste väljaande aerotime.aero artiklist. Kaks drooni on Leedu juba saanud ning andnud nendele nimeks Magyla-1' ja 'Magyla-2'. See on balti hõimude surmajumalanna nimi, märkis aerotime.

Lisaks nendele ostetakse Threod Systemsilt veel neli drooni, millele antakse nimed samas vaimus, viitas aerotime portaali delfi.lt artiklile.

Luuredroonid EOS C-VTOL on vertikaalse stardivõimekusega ning maandumissuutlikud elektrilised droonid, mis on mõeldud stabiilse ja selge pildi edastamiseks taktikaliste, valitsus- või äriülesannete täitmisel, seda eriti piirkondades, kuhu on keeruline ligi pääseda, öeldakse ettevõtte kodulehel avaldatud tutvustuses.

Droon kaalub 14,2 kilo, lendab vaikselt ning selle lennuulatus on kuni 50 kilomeetrit ja suutlikkus õhus püsida kaks tundi.

Seda tüüpi droone kasutatakse Ukrainas tavaliselt erinevateks luureülesanneteks ja suurtükitule juhtimiseks sõjategevuses, märkis lennundusuudiste portaal.

Droonide ost sai võimalikuks, kuna Leedu telekanali Laisves TV algatatud korjandusega kogunenud 5,9 miljonit eurot, mille eest pidi algul Ukraina vägedele ostetama Türgi lahingudroon Bayraktar TB2 jäi üle, kuna Türgi otsustas drooni Leedule kinkida pärast Leedu kaitseministri kohtumist oma Türgi kolleegiga.