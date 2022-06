Mõkolajivi oblasti juht ERR-ile: Venemaa ei taha, et ukrainlased hästi elaks

Lõuna-Ukrainas Mõkolajivi oblastis on Ukraina sõduritel õnnestunud peatada Vene vägede pealetung. Oblasti juhi Vitali Kimi sõnul ei taha Venemaa, et ukrainlased elaksid hästi, samas on ta optimistlik ja veendunud, et Ukraina võidab sõja.

29. märtsi hommikul tabas Mõkolajivi oblasti administratsiooni hoonet Vene rakett. Administratsioonijuht Vitali Kim jäi imekombel ellu.

"Julgeoleku mõttes läks halvemaks, sest Vene okupandid tulistavad suurtükkidest linna pihta. Nad hävitavad Ukraina majandust ja tööstust. Nad ei taha, et me elaks hästi nagu Euroopas. Nad tahavad, et me elaksime kehvasti," rääkis Kim "Aktuaalsele kaamerale" praegusest olukorrast oblastis.

Sõja algusest peale on Mõkolajiv jäänud pidevalt tule alla. Pihta saab peamiselt tsiviiltaristu. Näiteks pidi linn elama kuu aega ilma veevarustuseta.

"Pärast seda, kui jäime Dnipro jõe veest ilma, hakati seda siia tooma. Siis taastati ka veevarustus, aga see on kohalikest puurkaevudest ning see on soolane. Siin on hetkel samuti soolane vesi. Mõnes kohas jagatakse ka vett, mis on enam-vähem, seda võib kasutada toidu valmistamisel, saab teed teha, kuid see vesi ei ole maitsev," rääkis Juri.

"Aktuaalne kaamera" uuris, kuidas on muutunud kohalike elanike meeleolu viimase kahe kuu jooksul.

"Kõik läheb aina paremaks. Algul anti siin ainult tehnilist vett, nüüd juba joogivett. Veega probleeme ei ole. Kõik on tore, kraanist voolab vesi, saab pead pesta, vanni võtta. Kõik läheb aina paremaks," ütles Tatjana.

"Võib olla ohtlik ja kohutav plahvatuste tõttu. Tuju on aga parem kui varem. Sest ma usun meie võitu, usun Ukraina armeesse. Au Ukrainale!" rääkis Irina.

Vene väed asuvad mõnekümne kilomeetri kaugusel linnast, aga see ei mõjuta kohalike optimismi ega oblastijuhi huumorimeelt.

Ukrainlased ütlevad, et Ukraina on demokraatlik riik, aga Venemaa mitte. Kim selgitas, mis vahe on demokraatlikul riigil ja mittedemokraatlikul riigil: "Vahe on selles, et demokraatlikus riigis elavad inimesed hästi, aga pole rahul oma valitsuse ja presidendiga. Venelased aga elavad halvasti, kuid on alati rahul oma presidendi ja valitsusega."