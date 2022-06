Fotod: Reformierakond, SDE ja Isamaa kogunesid kõnelustele

Isamaad esindav Urmas Reinalu ütles enne kohtumise algust ERR-ile, et kõnelustega kiiret ei ole ning tähtis on koalitsioonikõneluste kvaliteet.

"Eesmärk peab olema kvaliteetne, parem kvaliteet kui senine Eesti riigi valitsemine. Meie jaoks on oluline kvaliteet, me ei venita. Me oleme valmis võimalikult kiiresti liikuma teadmises, et meil õnnestub saavutada kõige tõhusam kvaliteet," rääkis ta.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets sõnas enne kohtumist, et alushariduse eestikeelseks viimises jõuavad osapooled ilmselt kokkuleppele, kuid üheksa kuuga pole ülejäänud haridust võimalik eestikeelseks muuta.

Sotsiaaldemokraadid ootavad aga, et uus koalitsioon jätaks ära kõik plaanitud kärped. "Need puudutavad Kaitseliitu, kaitseväge, päästeametit, politseid, isikkoosseisus ja palku. Kriisist välja pole võimalik kärpida," ütles Läänemets.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev ütles esmaspäeva hommikul ERR-ile, et Reformierakond sooviks koalitsiooniläbirääkimised võimalikult kiiresti ära pidada ja ühise valitsuse paika saada.

Vahetult enne pärastlõunast kohtumist ütles Võrklaev, et kuigi eriarvamusi jagub, on kolmel osapoolel suur ühisosa eestikeelses hariduses, julgeolekus, inimeste toimetulekus ja energeetikas.

Peretoetuste eelnõu kohta ütles Võrklaev, et Reformierakond toetab lastetoetuste ülevaatamist ja ka tõstmist, kuid soovib sisulist arutelu ning ekspertide ärakuulamist.