Läänemets: kolmapäevaks kokkuleppeni jõudmine sõltub Reformierakonnast

Läänemets rääkis, et lõppeval nädalal kaardistasid SDE, Isamaa ja Reformierakond kõigi osapoolte huvid, ka need, kus on suuremad erimeelsused ning teemad, mida tuleb veel täpsustada.

"Energeetikas oli vähemalt sotsiaaldemokraatidel väga palju taastuvenergia lahenduste ettepanekuid ja ka Isamaa elektrituru reformi soov, mida töörühm arutas. Ka haridusteemadel oli meil eraldi töörühm," lisas Läänemets.

"Järgmisel nädalal me alustame sellega, et kuulame ära haridustöörühma ettepanekud või tulemused. Ja siis ma arvan, et me läheme rahaotsuste juurde ehk meil on valmis ka rahandusministeeriumi prognoosid, kui palju sotside tulumaksumuudatuse ettepanekud maksma lähevad ja ka esimesed arvutused, mida võiks tähendada elektrihinna kompenseerimise meetmed," selgitas ta.

Läänemetsa hinnangul on SDE ettepanek tõsta tulumaksuvaba miinimum 800 euroni kõige tõhusam meede inflatsiooni vastu.

"Kui arvestada üldse, et kütuseaktsiiside alandamine ei pruugi töötada, sest lõpuks on kütus inimeste jaoks ikka kallis ja Saksamaa näitel see raha võib kuskile ära kaduda, ja kõiki muid küsimusi, siis minu arvates laua taga võiks kõik osapooled aru saada, et 800 euro vabastamine tulumaksust, mis annab alampalka teenivale inimesele 700 eurot aastas rohkem kätte, on kõige tõhusam meede üldse, mis meil täna laua peal on. See aitab lõppkokkuvõttes ka ettevõtjaid, et survet palkadele leevendada. Sellel on palju positiivseid mõjusid," selgitas Läänemets.

Algav töönädal jääb pühade tõttu kolmepäevaseks. Läänemetsa sõnul on koalitsioonikõnelejad võtnud eesmärgiks nende kolme päevaga kõigis asjades kokku leppida.

"See sõltub eelkõige sellest, kui palju Reformierakond on nõus rahaliste kulutustega. Neil on seni seisukoht olnud suhteliselt konservatiivne, aga me pole ka detailselt rahateemasid arutanud, me oleme praegu põhimõtteliselt arutanud. See hakkab sellest sõltuma. Sotside poolt me keskmise ja väiksema sissetulekuga inimesi toetaksime. Rahaotsused sõltuvad sellest, kuidas me eelarve osas kokkuleppele jõuame," rääkis ta.

Läänemets on veendunud, et koalitsioonilepe tuleb, kuid küsimus on lihtsalt, millal see tuleb.

"Ideaalis võiks tulla kolmapäevaks vähemalt põhimõtteline kokkulepe ja pärast jaanipäeva kõik protseduurid, mis selle jaoks vaja. Aga kahjuks see ei sõltu sotsidest, vaid pigem Reformierakonnast," lisas ta.