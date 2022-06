Pakiautomaatide kaudu saadetakse Eestis igas kuus miljon pakki

Eestis on ligi 800 pakiautomaati, kuhu liigub kuus umbkaudu miljon pakki ning neist umbes 450 000 saadetakse Omniva kaudu. Ehkki konkurents on tihe, kinnitavad pakifirmad, et kapid ei seisa kuskil tühjana ning automaate lisandub juurdegi.

Eesti e-kaubanduse liidu andmetel liikus Eestis pakiautomaatidesse aprillis umbes 991 000 pakki ja märtsis 984 000 pakki. Märtsis vähenes pakimaht võrreldes aastatagusega 17 protsendi ja aprillis lausa üle veerandi võrra, sest möödunud aastal olid kaubanduskeskused koroonaviiruse ohu tõttu suletud.

"Kindlasti mõjutab ka käesolev erakordne aasta - sõda, kütuse, toidu ja muu hinnatõus ning inflatsioon, mis keskmise leibkonna tarbimist peale esmavajaduste rahuldamise on tugevalt piiramas," selgitas liidu tegevjuht Tõnu Väät langust aprillikuises pakiautomaatide monitooringus.

Pakifirmade turuosad on liidu andmetel olnud sellel aastal stabiilsed: Omniva hoidis aprillis 45 protsenti, Smartpost 30 ja DPD 25 protsenti turust. Suurima kasvu tegi seejuures DPD ning neil oli ka väikseim langus võrreldes eelmise aastaga.

DPD Eesti tegevjuht Remo Kirss ütles ERR-ile aprillikuist üldist pakkide mahu langust kommenteerides, et see võrdlusbaas pole päris õige, sest võrdleme praegust tavaolustikku eelmise aasta kaubanduskeskuste sulgemise ajaga, kui suur osa kaubandusest oli e-kanalitesse suunatud. Samas kasvatas DPD oma kaubamahte ka maikuus.

"Küll on selge see, et kasvukõver ei ole enam sedavõrd järsk nagu varem," lisas ta.

DPD-l on Eestis 257 pakiautomaati ning oma võrgustiku planeerimises ja laiendamises lähtuvad nad Kirsi sõnul kümnetest parameetritest. Tähtis on, et automaat oleks käidavas kohas ehk tõmbekeskuses, teiseks peetakse silmas, et pakiautomaadi ja pakisaaja kodu vahel ei oleks liiga suurt vahemaad.

"Sellepärast keskendusime kahel eelmisel aastal jõuliselt just väiksematesse asulatesse pakiautomaatide paigaldamisele," selgitas Kirss.

Sel aastal on DPD fookus juba olemasolevate pakiautomaatide laiendamisel ja geograafiliselt nende võrgustikku ei suurendata. Eesmärk on see, et inimesed saaksid ka jõuluajal oma pakid kätte ilma järjekorrata või minimaalse järjekorraga.

Pakiautomaatide turuliidri Omniva juhatuse liige Kristi Unt ütles, et nemad laiendavad automaatide võrku igal aastal ning selleks tehakse investeeringuid ka tänavu. Nii nagu DPD, lähtuvad ka nemad uute asukohtade valikul sellest, et koht jääks inimeste igapäevasele liikumisteele. Võrgu planeerimisel tehakse koostööd ka linnade ja kohalike omavalitsustega.

Pakiautomaate on Omnival Eestis 287 ja ühes kuus liigub neisse ligi 450 000 pakki. Ettevõttel on lisaks ka postkontorid, postipunktid ja kullerid. Unt tõi välja, et kui Eesti suuremates linnades on Omniva automaadid lähestikku konkurentide omaga, siis linnadest väljapool näeb peamiselt Omniva pakiautomaate.

"Endiselt on näha, et pakiautomaat on eelistatuim kanal, kliendid hindavad seda, et pakiautomaat on 24/7 avatud. Lisaks, kui klient on tellinud samasse pakiautomaati mitu saadetist, saab need kätte ühest lahtrist," sõnas Unt.

Smartpost Itellal on 254 pakiautomaati ja 32 pakipunkti. Automaate on neil kahesuguseid: sinised, mis on juba pikalt kasutusel olnud, ja valged, mille puhul on klahvistik igal kapil, et järjekordade teket vältida. Kõik Smartposti automaadid asuvad sisetingimustes.

"Pakiautomaate paigaldame vastavat vajadusele juurde, kindlasti jälgime nende asukohtade planeerimisel eelkõige turu nõudlust, aga ka konkurentide tegevust," ütles Itella Estonia OÜ kliendikogemuse juht Triin Parmsoo.

Nii tema kui Omniva esindaja kinnitasid, et hoolimata tihedast konkurentsist jätkub kliente praegu kõigile.

Parmsoo märkis, et hinnatase on aastate jooksul püsinud stabiilne ja kõikunud rohkem e-poodidest tarnete puhul. Siiski mõjutavad pakiturgu ka kampaaniad.

"Eesti tarbija on jätkuvalt vägagi hinnatundlik ja minimaalsedki hinnavahed võivad olla määrava tähtsusega," tõdes ta.

DPD juht peab hinnast tähtsamaks seda, et pakiautomaat oleks kasutaja kodule lähedal.

"Mõnekümnesendise hinnaerinevuse pärast, mis mõne kampaania puhul on, ei lähe inimene kodukohast kaugemale pakki välja võtma. Üks peamisi parameetreid otsuse langetamisel on ikkagi asukoht, see on selge. Ja meie e-baromeetri uuringust tuleb välja, et lisaks toodetele on äärmiselt oluliseks muutunud ka tarnemeetodi keskkonnasõbralikkus," sõnas Kirss ja lisas, et DPD on teadlikult keskendunud süsinikuneutraalsele pakiveole.

Üldine mahu kõikuvus on pakifirmadele suur väljakutse. Pakke saadetakse mitu korda rohkem lisaks jõuludele ka näiteks musta reede, e-esmaspäeva ja muude selliste kampaaniate ajal, mis paneb lühiajalisele perioodile suure surve.

Siiski ei seisa pakiautomaadid Kirsi kinnitusel ka muul ajal tühjana, sest e-jaekaubandus on koroonaviiruse perioodil kõvasti kasvanud ja see on jätkuvalt väga populaarne tarneviis.

DPD-l on Kirsi sõnul 160-170 töötajat, lisandub veel veidi alla 300 kulleri. Itella Estonia OÜ-s on töötajaid umbes 350. Omnival on pakiautomaatide täitmise ja tühjendamisega tegelevaid kullereid Eestis 300 ringis ja nende käibest moodustavad pakiautomaadid umbes viiendiku.

"Baltikumi-üleselt on numbrid oluliselt suuremad. E-kaubandus on jõudnud tagasi Covidi-eelsele tasemele ning kasv jätkub ca 15-protsendilise sammuga. Mis on muutunud, on see, et kliendid on oluliselt teadlikumad e-kaubanduse mugavustest," tõdes Unt.

Lisaks kolmele peamisele pakiautomaatide turul tegutsejale on automaadid ka rahvusvahelisel kullerfirmal DHL Express. Möödunud aastal laiendasid nad oma pakiautomaatide võrgustikku ja jätkavad sellega ka tänavu.

Eestisse on laienenud ka Lätis ja Leedus tegutsev Venipak, kes plaanib siia rajada 150 automaadiga võrku. Praegu on neil Eestis 18 pakipunkti, automaate aga veel mitte.

Eesti e-kaubanduse liidu juht Tõnu Väät ütles pakiautomaatide aprillikuises turuülevaates, et rahvusvahelised trendid kinnitavad Eesti kulgu - Shopify, Etsy, PayPal ja paljud teised on andnud mõista, et e-kaubanduse maht on langenud Covidi-eelsele tasemele.

Eelmisel aastal kasvas Eestis e-kaubanduse maht miljardi euro võrra 2,5 miljardi euroni. Pakiautomaatide kaudu saadeti aasta jooksul üle 12 miljoni paki ja aastane kasv oli 33 protsenti. Suurima kasvu tegi DPD, kes paigaldas kõige rohkem uusi pakiautomaate.

E-kaubanduse liit prognoosis aasta alguses, et tänavu võrdsustuvad kolme pakifirma turuosad veelgi.