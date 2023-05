Omniva ostis Parcelsea nutipostkastide võrgustiku

Parcalsea nutipostkasti võib leida umbes 700 Eestimaa hoovis. Postkasti mõte on lihtne.

"Ta on selline kodune pakiautomaat. Kui tavaliselt keskmine eestlane tellib kõik enda kaubad pakiautomaatidesse, siis meie lahendusega saab täpselt selle sama hinnaga tellida endale kaubad koju, nii et ei pea enda päevas arvestama sellega, et pakkidele kusagile kaugemale järele minna," kirjeldas Parcelsea kaasomanik Tanel Raun.

Nutipostkast renditakse enda hoovi ja selle maksumus on minimaalselt 12.96 eurot kuus.

"Selle kasti mõte tekib siis, kui leibkonnas või ühes kortermajas tellitakse vähemalt neli pakki kuus. Siis ta tasub ennast ära," ütles Raun.

Omniva plaanib esialgu Parcelsealt osta 100-150 automaati kuus ning mahud peaks ajas kasvama.

"Eestis areneb e-kaubandus väga kiiresti, nii et tõesti, kui praegusel hetkel me omame umbes 700 pakiautomaati või väike pakikappi, siis me näeme, et see peaks aastatega kasvama lausa suurusjärku 50 000. Ei saa öelda, et see kahe-kolme aastaga juhtub, aga võib-olla suurusjärgus seitsme aastaga," selgitas Omniva juht Mart Mägi.

Praegu asuvad nutipostkastid peamiselt Tallinna, Tartu ja Pärnu ümbruses, aga loodetakse jõuda ka maapiirkondadesse.

"Nendel inimestel, kellel postkontor või lähim pakiautomaat on ikkagi kilomeetrite kaugusel, on nüüd see võimalus, et nad ei pea enam käima lähimas asulas oma pakkidel järel, vaid tellivadki oma pakid nutipostkasti," ütles Raun.