Venemaal elavad Eesti pensionärid saavad peagi pensioniraha kätte

Eesti Rahvusringhäälingusse pöördus Vene föderatsioonis elav Eesti pensionär Tiit, kelle sõnul polnud ta neljapäevase seisuga kätte saanud talle Eestist määratud pensioni. "Eesti pensioniametilt ja Vene pensionifondilt ei ole mingit adekvaatset vastust saanud, kuigi olen korduvalt nende poole pöördunud," kurtis mees.

Sotsiaalministeeriumi piiriülese sotsiaalkindlustuse juht Leili Eenlo tõdes, et pensionimaksed Venemaal ja Valgevenes hilinesid tõesti. "Sellega oli palju janti, sest pidime makse tegema rublades ja seetõttu ülekanne ka hilines. Tänaseks on Venemaa ja Valgevene pensionifondid maksed kätte saanud ja raha on sealsetele pensionäridele välja maksmiseks olemas. Me ei tea täpselt, millal fondid maksed teostavad, aga loodetavasti toimub see lähipäevil," rääkis Eenlo neljapäeval ERR-ile.

Selleks, et pensionimakset üldse teostada, oli sotsiaalkindlustusametil vaja avada arve teises pangas ja pidada läbirääkimisi, et saada erandkorras rublamakse tegemise luba. "Selle makse teostas erandkorras SEB. Rohkem aga Eesti pangad rublamakseid ei tee," ütles Eenlo.

Järgmise kvartaalse makse tähtaeg jõuab kätte augusti lõpus. Selle teostamiseks otsitakse lahendusi juba praegu. "Ilmselt peame leidma rublamakse teostamiseks mõne korrespondentspanga," ütles Eenlo. Eestil on avatud arve ka Valgevenes, üks võimalus oleks kasutada pensioniraha ülekandmiseks seda kontot.

Venemaal elab üle 4000 inimese, kes saavad pensioni Eesti riigilt. Ühe kvartaalse makse suuruseks neile pensionide maksmiseks on umbkaudu kaks miljonit eurot.

Eesti ja Venemaa vahel on sõlmitud pensionikindlustust käsitlev koostööleping, mis reguleerib pensionide vastastikust väljamaksmist. Eestist maksab Venemaal elavatele Eesti pensioni saavatele isikutele pensioni sotsiaalkindlustusamet, kandes Venemaa pensionifondile üle kvartaalse kogusumma ja saates isikute nimekirja, kellele kui palju on vaja välja maksta. Sama teeb omalt poolt ka Venemaa pensioniamet.