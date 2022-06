Laste võimaliku väärkohtlemise materjalid anti osapooltele tutvumiseks

Rakveres Lille Kodus avastatud laste võimaliku väärkohtlemise materjalid on prokuratuur andnud osapooltele tutvumiseks. Juhtumi tõttu on tööleping lõpetatud viie inimesega.

Eelmise aasta aprillikuus jõudis avalikkuseni kahtlus, et AS-ile Hoolekandeteenused kuuluvas Rakvere Lille Kodus on osa töötajaid pikemat aega füüsiliselt ja emotsionaalselt väärkohelnud kuut kinnises osakonnas olnud 13-17-aastast noort.

"Politsei on keskmisest keerukama ning mahukama uurimise läbi viinud ja kriminaalasi on nüüd prokuratuuris. Prokurör edastas kogutud materjalid tutvumiseks menetluse pooltele ja neil on õigus tutvumise järel esitada taotlusi. Pärast taotluste lahendamist otsustab prokurör, mis menetlusliigis kriminaalasjaga edasi minna," ütles prokuratuuri avalike suhete osakonna nõunik Kauri Sinkevicius ERR-ile.

ASi Hoolekandeteenused sisejuurdluse põhjal lõpetati töösuhe viie töötajaga. ASi Hoolekandeteenused teenuste direktor Liina Lanno nentis eelmisel kevadel pärast kaamerasalvestistega tutvumist, et sellist töötajate grupiviisilist väärkäitumist polnud tal senise 27 aasta jooksul sotsiaaltöös varem ette tulnud. "Kui millegagi seda võrrelda saab, siis halvas mõttes totalitarismiaegse lastekodu kultuuriga, karmid karistused: füüsiline tõukamine, löömine, eelkõige paistab silma alandamine," oli tema kommentaar. Osakonnas oli kokku üheksa töötajat.

Kinnise lasteasutuse teenus (KLAT) on ööpäevaringne teenus, mida osutatakse lastele, kelle vabadust on piiratud kohtumääruse alusel. ASi Hoolekandeteenused Rakvere Lille Kodu osutab kinnise asutuse teenust mõõduka või raske intellektipuudega ja käitumishäiretega noortele.