Kallas pakkus Reinsalule peretoetuste teemal kompromissi

"Oleme pakkunud kompromissi peretoetuste osas, aga ma ei hakka seda siin üle käima. Oluline, et kõik pooled üritaksid teha kompromissi. Sellega me peame veel vaeva nägema," ütles Kallas pärast kolmapäevahommikusi koalitsioonikõnelusi ajakirjanikele.

Isamaa aseesimehe Urmas Reinsalu sõnul näeb erakond, et peretoetuste reform tuleks jõustada järgmisest aastast.

"Me oleme vahetanud mõtteid sel teemal. Oleme kuulanud partnereid, partnerid on kuulanud meid. Kokkuleppele me lähemale ei ole jõudnud. Oleme pannud lauale ettepaneku, et loodav koalitsioon jõustaks peretoetuste reformi. Juriidiline pool, et kas ta on üks või teine seadus, on praktiline valiku koht," rääkis Reinsalu.

"Mis puudutab küsimust kokkulepetest ja lahenduseni jõudmisest, siis vastus on eitav. See ongi ülesanne poliitikutele need kokkulepped leida," lisas Reinsalu.

Kallas rääkis, et erakonnad arutasid ka üldiselt toimetuleku teemadel. "Neid vajadusi on palju ja nendesse tuleb sisse vaadata, et mis on reaalselt tehtav ja kust nende kulude katteks raha võetakse," lausus Kallas.

Sotside esimehe Lauri Läänemetsa sõnul keskenduti näiteks sellele, et inimestele pärast palgapäeva rohkem raha kätte jääks. "See siis puudutab alampalga tulumaksuvabastust. Sotsiaaldemokraatide jaoks ideaalis võiks arvestada võimaliku alampalga tõusuga, mis kindlasti tuleb järgmiseks aastaks," rääkis Läänemets.

Sotsiaaltoetuste teemal rääkides arutati Läänemetsa sõnul eakatele kõrgete hindade leevendamise küsimust.

Rääkides metsandusest, ütles Kallas, et osalised leppisid kokku metsanduse arengukava vastuvõtmises.

Lauri Läänemets ütles, et metsanduses on veel arutamisruumi ning sotside jaoks on oluline raiemahtude vähendamine. Metsanduse arengukava vastuvõtmisega on ka sotsid nõus.

Kallas rääkis, et raiemahtude arutelu juurde tullakse veel tagasi. "Raiemahtude puhul on meil erinevad seisukohad, mis osaliselt kattuvad, osaliselt ei kattu," ütles Kallas.

Reinsalu täpsustas, et kõik olid nõus käsitlema metsapoliitikat kõikehõlmavalt – sotsiaalse, ökoloogilise kui ka kultuurilise fenomenina.

Urmas Reinsalu teatas, et osalised leppisid kokku spetsiaalse energeetikaküsimuste töörühma moodustamises, mis koguneb juba kolmapäeval. See hakkaks tema sõnul arutama nii varustuskindlusega kui ka elektrituru reformi teemaga seotut.