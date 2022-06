Reinsalu: tuumküsimustes ootab läbirääkimistel töö alles ees

Reinsalu märkis, et Isamaale prioriteetses peretoetuste eelnõus pole kokkuleppele lähemale jõutud, kuigi Reformierakond on esitanud oma kompromissettepaneku.

"Põhiküsimused on endiselt aktuaalsed ja laual. Isamaa on seisukohal peretoetuste eelnõu osas, et meie lahendus on kvaliteetseim, ja on asjakohane, et leiaksime ühise kokkuleppe," lausus ta.

Reinsalu lisas, et Isamaa sooviks on endiselt, et peretoetuste rakendamine järgmise aasta 1. jaanuarist oleks asjakohane, sest see toetaks nii lastega peresid kui ka kriitilisel ajal eesti rahva kestmist. "Loomulikult kuulame tähelepanelikult partnerite ettepanekuid kompromissiks. Praegu oleme siiski veendunud, et meie pakutud visioon on kvaliteetseim," lausus ta.

Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles, et Reformierakond on Isamaale esitanud kompromissettepaneku, mille järgi tõstetaks nii pere- kui lastetoetusi, kuid see ei juhtuks Isamaa soovitud mahus korraga, vaid nelja aasta jooksul.

"Oleme teinud ettepaneku, et selle võiks kirjutada ka seadusesse, et see ei oleks seotud vaid riigi eelarvestrateegiaga," ütles Kallas, ja lisas, et plaani kuulub ka üksikvanema toetuse tõstmine.

Sotsiaaldemokraatide väljapakutud tulumaksuvaba miinimumi tõstmise kohta märkis Kallas, et see idee on Reformierakonnale lähedasem, sest aitaks neid inimesi, kes on väiksemate tuludega.

Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets ütles, et nende väljapakutud 800-eurose tulumaksuvaba miinimumiga pole läbirääkimistel samuti edasi jõutud. Sams pidas ta oluliseks, et neljapäeval arutati läbi regionaalpoliitikat puudutav.

Läänemetsa sõnul otsustati kiirendada kiire interneti ühenduste viimase miili väljaehitamist ning nõustuti, et väiksemate piirkondade aitamiseks tuleb sinna suunata rohkem Euroopa struktuurfondide raha, et toetada seal töökohtade loomist ja seeläbi palgatõusu. Läänemets lisas, et sotside jaoks on väga oluline ka raamatukogude võrgu säilimine.

"Raamatukogude näol on tegu ühe sellise võrgustikuga, mis ei ole veel ära kadunud Eestis ja selle säilitamine väga tähtis," lausus ta.

Neljapäeval otsustati läbirääkimistel ka, et praegu vaid julgeolekuga seotud laevadest koosneva riigi laevastikuga ühendatakse ka kõik teised riigile kuuluvad laevad.

Kallas märkis, et kolmapäeval eraldi tööd alustanud energeetika töörühmas jõuti juba kokkuleppele, kuidas kiirendada kõikvõimalike taastuvenergiate parkide planeeringuprotsesse ning kuidas vabaneda uute võimsuste liitumist takistavatest fantoomliitumistest.

Kallas sõnul on kolmel partneril ka ühine arusaam, et kui seni on Eesti riik otsustanud deklaratiivselt Vene gaasi loobuda, siis vajadusel tehakse otsused, mis puudutavad ka reaalselt Vene gaasi tarbimisest loobumist.

Reinsalu sõnul lepiti neljapäeval ka kokku, et toetatakse rahvusvahelise tribunali moodustamist, kus saaks vastutusele võtta agressori Venemaa sõjakurjategijad.

Koalitsiooniläbirääkimised jätkuvad reede hommikul.