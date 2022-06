Isamaa ja SDE: koalitsioonileping jaanipäevaks ilmselt valmis ei saa

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Isamaa esimehed Lauri Läänemets ja Helir-Valdor Seeder on skeptilised selles, et koalitsioonileping jaanipäevaks kokku saaks. Mitmete teemadega ei ole koalitsioonikõnelustel veel kuhugi jõutud ning nädalavahetusel läbirääkimisi ei toimugi. Reformierakondlane Mart Võrklaev on aga võimuleppe valmimise osas lootusrikas.

"Täna (reedel - toim.) me arutasime ära energia töörühma ettepanekud ja sealt tuleb veel arvutusi teha ja seda veel edasi arutada. Esmaspäeval arutame hariduse töörühma ettepanekuid. Ja loodetavasti teisipäeval või kolmapäeval jõuame sinna ka, kus me saame ka rahalistest mõjudest rääkima hakata," andis Läänemets ERR-ile ülevaate kõneluste edasisest käigust.

Läänemets rääkis, et eesmärgiks on küll võetud koalitsioonileping jaanipäevaks kokku panna, aga see sõltub sellest, kas kõik olulised asjad saavad sisse.

"Ma ütleks seda, et Isamaa on kõvasti enda asjadest rääkinud, sotsiaaldemokraatidel on teine lähenemine, me teeme seda pigem laua taga. Aga meil on päris mitmed asjad, millega me pole kuskile veel jõudnud. Ma 100 protsenti kindel ei ole, et me jaanipäevaks oleme kõiges kokku leppinud. See sõltub sellest, kas lõpuks on soovi raha ka leida nende asjade peale," lausus Läänemets.

Läänemets märkis, et reedel rohkem kõnelusi ei toimu. Samuti ei toimu neid laupäeval ega ka pühapäeva.

Võrklaev: jaanipäevaks on võimalik kokkulepe saavutada

Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev ütles ERR-ile, et kui kolme päeva jooksul suudetakse teha kõva tööd ja suurtes teemades saavutada kokkulepped, siis on isegi jaanipäevaks võimuleppe sõlmimine võimalik.

"Mina usun, et kui me nädala algul keskendume oma suurtele teemadele, anname endale aru, et me kõik peame tegema teatud kompromisse, siis on võimalik need otsad ka enne jaanipäeva kokku sõlmida," lausus Võrklaev.

Samas märkis Võrklaev, et ei näe ka selles midagi halba, kui partnerid soovivad mingite teemade arutamiseks veel aega võtta.

Võrklaev ütles, et kuigi nädalavahetusel omavahel füüsiliselt kokku ei saada, ei tähenda, et tööd ei tehta. Samuti annab see tema sõnul võimaluse osapooltel teemasid omakeskis arutada.

Võrklaev: peretoetuste reformi lihtsalt tulevikku ei lükata

Üks teema, mis vajab veel arutelu ja tagasisidet on Reformierakonna kompromissettepanek viia peretoetuste reform ellu järk-järguliselt. Võrklaev rõhutas, et järk-järguline lähenemine ei tähenda Reformierakonna soovi peretoetuste tõstmise teemat kuidagi "ära matta".

"Kuidas ta matmine on? Riigi asjades ju ikka kui meil on piiratud ressurss ja meil on vaja eri valdkondades teha erinevaid otsuseid ja väljaminekuid, siis seataksegi ju eesmärk ja proovitakse see teatud aja jooksul ära teha. On väga vähe suuri asju, mis on võimalik teha nii, et otsustame ja teeme aastaga ära," rääkis Võrklaev.

"Kuna vajadused on ju riigil väga paljudes asjades erinevad ja alati on raha vähem kui seda võiks olla. Kui me lepime selles teatud etapilisuses kokku, siis me lepime selles kokku, me kirjutame selle seadusesse ja paneme ka eelarvestrateegiasse. See ei ole selline kokkulepe, et lükkame selle kuskile tulevikku, vaid see on ikka väga konkreetne pakkumine," lisas Võrklaev.

Seeder: ma ei kipu ministriks, aga ei karda ka vastutust

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles ERR-ile, et peab koalitsioonileppe kokku saamist enne jaanipäeva vähetõenäoliseks.

"Teemasid, mis on lahti, on nii palju, et paari kolme päeva jooksul ühisosani me ei jõua. Mõned valdkonnad on läinud väga detailseks," kommenteeris Seeder.

Ta rääkis, et kokku leppimiseks võib veel vaja minna viis päeva või ka 15 päeva.

Seeder ütles, et erakond ei ole veel ministriportfellide soovide küsimust arutanud, ega ka seda, kas ta sel korral ise valitsusse läheks. Seedri sõnul on selleks veel vara ja see tekitaks erakonnas asjatuid pingeid.

"See sõltub erinevatest asjadest, osapooltest, koalitsioonilepingust. Mõnel puhul on hea, kui erakondade esimehed on kõik valitsuses ühise laua taga, mõnel puhul on hea, kui keegi toetab parlamendist," ütles ta.

Ministriks minemist Seeder siiski ei välistanud. "Ma ei välista midagi. Olen olnud kahes valitsuses minister. Ma ei kipu vägisi ministriks, aga ei karda ka vastutust," rääkis Seeder.

Reformierakonna esindaja Mart Võrklaeva sõnul oleks erakonna esimeeste valitsuses olemine tervitatav. "See on iga erakonna enda otsus, aga minu hinnangul on küll väga tervitatav, kui erakonna esimehed on valitsuse laua taga," ütles Võrklaev.

Seeder: soovitus Kersna kohta pingeid ei tekita

Kuigi Isamaa ei hääletanud neljapäeval riigikogus haridus- ja teadusminister Liina Kersna (RE) umbusaldamise poolt, ütles Seeder, et Kersna on oma tegevusega näidanud, et ta ei peaks uues valitsuses ministrina jätkama. ERR küsis Seedrilt, kas koalitsiooniläbirääkimiste ajal teisele erakonnale selliste ettepanekute tegemine läbirääkimistele lisapingeid ei tekita.

"Ei, ma ei usu, sest see seisukoht Liina Kersna suhtes on teada olnud Reformierakonnale juba enne kui koalitsiooniläbirääkimisi alustati. Ja et Isamaa oleks vahepeal oma seisukohta muutnud, ma usun, et seda ootust Reformierakonnal ei olnud," vastas Seeder.

Seeder märkis, et üldiselt on küll tavapärane, et iga erakond valib oma ministrid valitsusse ise, siis Kersna puhul on tegemist erandiga. "Tava ongi olnud nii, et kõik koalitsioonierakonnad määravad ise oma ministrid. Aga on ka erandeid. Liina Kersna juhtum on kindlasti Eesti poliitikas erand. Me oleme ka varem olnud kriitilised. Ma loodan, et kui nii kaugele jõutakse, et hakatakse ministrikohti jagama, siis lähtutakse tervest mõistusest ja moodustatakse valitsus, kus pingeid ei oleks," rääkis Seeder.

Mart Võrklaev ütles selle kohta kommentaariks, et hea poliitiline tava see kindlasti pole. "Läbirääkimiste laua taga eile me seda teemat korra puudutasime, et kas meil on selles ühine arusaam, et personaalia on iga erakonna enda asi ja minule jäi küll selline mulje, et arusaam on ruumis olnud poliitikutel ühtne," sõnas Võrklaev.