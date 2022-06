Galeriid: Ida-Virumaal süüdati võidutuli erandkorras kodumaakonnas

Tule kiiremaks Ida-Virumaale tulekuks kaaluti mitut varianti kuid lõpuks peatuti sellel, et võidutuli süüdati kolmapäeva õhtul Lüganuse vallas Purtse Hiiemäel asuvas Kurjuse Ohvrite leinapargis. "Võidutule sümboliks on ka see, et sellega mälestatakse neid inimesi, kes on Eesti vabaduse, iseseisvuse ja omariikluse eest võidelnud," põhjendas kohavalikut Alutaguse maleva juhatuse liige Kalev Naur.

Esimesed tule saajad olid Toila vallavanem Eve East ja Lüganuse vallavanem Marja-Liisa Veiser, kes viisid tule oma valla kolmapäevastele jaanipidudele. Teisipäeval Purtses süüdatud tuli jõudis kõikidesse kaheksasse Ida-Virumaa omavalitsusse neljapäeval Kohtla-Järvel, kus neljapäeval tähisti maakaitsepäeva.

Teisipäevane võidutule süütamine kodumaakonnas ei saa traditsiooniks, vaid on erandkorras seotud võidupüha paraadiga Saaremaal, ütles Kalev Naur. "Eks osas Ida-Virumaa omavalitsustes saab Purtses süüdatud tuli kindlasti kokku presidendilt saadud tulega," lisas Naur.