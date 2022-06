Poola ja Baltimaad soovivad, et NATO tugevdaks Suwalki koridori kaitset

Morawiecki sõnul on nelja riigi soov, et NATO peaks oma suurendama kohalolekut Valgevenet ja Kaliningradi eraldavas Suwalki koridoris.

"Meie soov on läbirääkimistel meie NATO partneritega selle koridori kaitse tugevdamine," ütles Morawiecki Brüsselis peale Euroopa Liidu liidrite kohtumist.

Leedu tõkestas sel nädalal sanktsioonide all olevate Vene kaupade transiidi Venemaa ja Kaliningradi oblasti vahel ning see on veelgi teravdanud lääneriikide ja Venemaa suhteid.