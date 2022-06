Kanada saadab Läänemerele kaks sõjalaeva

Kaks Kanada kuningliku mereväe laeva võtsid kursi Läänemerele, et ühineda käimasoleva NATO operatsiooniga ning tugevdada Ida-Euroopa julgeolekut.

"Kanada sõjalaevad Kingston ja Summerside lähevad Läänemerele neljaks kuuks ja see on osa heidutusmeetmetest Kesk- ja Ida-Euroopas, mis käivitati pärast Krimmi annekteerimist Venemaa poolt 2014. aastal," vahendavad The Guardian ja CBC Kanada mereväe avaldust.

"Laevad osalevad kuni oktoobrini mereväe miinitõrjeõppustel ja hoiavad kõrget valmisolekut, mis võimaldab neil vajadusel NATO operatsioonide toetuseks kiiresti ja tõhusalt reageerida," seisis mereväe teates.

Alates märtsikuust missioonil olnud sõjalaevad HMCS Halifax ja Montreal naasevad juulis sadamasse nn Operation Reassurance'ilt, mis on praegu Kanada suurim lähetus välismaal.

Sama missiooni raames on Lätis ligikaudu 700 suurtükiväe ja elektroonilise sõjapidamise võimekusega Kanada sõdurit ning mitu sõjalennukit.