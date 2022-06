Jaanipühade ajal tegeles politsei erinevate alkoholist põhjustatud muredega

Politsei- ja piirivalveameti Põhja prefektuuri talituse juht Lennart Kams rääkis, et tänavu tuvastati 185 joobes ja kümme narkojoobe kahtlusega juhti ning traagilisi liiklusõnnetusi oli kolm. Samuti viidi inimesi kainestusmajja.

"Sedavõrd pikad pühad, nimelt neli vaba päeva, on kindlasti toonud välja märksõnana alkoholi kuritarvitamise. Inimesi on toimetatud kainenema tervelt 159 ja sedavõrd soe ilm kindlasti mängib ka oma rolli. Inimesed võiksid rohkem juua niisama vett, mitte alkoholi," rääkis Põhja prefektuuri operatiivjuht Lennart Kams.

Kamsi sõnul on suureks murekohaks aga jalgratturid ja tõukeratastega sõitjad.

"Enamus õnnetusi, mis nendega juhtub on just seotud kas hooletusega või siis alkoholi tarvitamisega. Ei kanta ka kiivreid, kaitsevahendeid, et säästa ennast vigastustest," sõnas Kams.

Laupäeva jooksul juba ainuüksi registreeriti kaheksa sellist liiklusõnnetust.

Inimesed Tallinna tänavatel ütlesid, et jaanide tähistamisega käib kaasas ka alkohol, kuid liiale minna ei tohiks.

Politsei- ja piirivalveamet kutsub kõiki üles olema ettevaatlikud ja vastutustundlikud.

"Kui olete tarvitanud alkoholi või pole enda terviseseisundis kindel, siis kindlasti ärge minge mitte ühegi liiklusvahendi rooli," ütles Kams.

Kuigi päästeametniku Indrek Intsu sõnul olid jaanilõkked sel aastal enamasti kontrolli all, olid mõned neist siiski majadele liiga lähedal või järelevalveta. Ohtu tekitasid ka rannas grillivad seltskonnad.

"Inimesed viibivad väga palju rannas, kaasa võetakse grillid ja on esinenud ka tulekahjusid, kus grillisöed valatakse metsa alla ja ei kustutata ära ja see süütab metsaaluse," rääkis Ints.

Palav ilm meelitas inimesi ujuma. Paraku oli pühade ajal ka üks uppumine.

"Harjumaal Männiku karjäärist toodi välja meesterahvas, täpseid asjaolusid ja surmapõhjuseid uurib politsei," ütles ta.