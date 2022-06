Ühendkuningriik kavatseb elektri tarvitamata jätmise eest peale maksta

Ühendkuningriigi riiklik elektrivõrguoperaator National Grid kavatseb eeloleval talvel maksta majapidamistele, et need tiputundidel vähem elektrit tarvitaks.

National Gridi teatel on uus süsteem tarvilik vältimaks elektrikatkestusi ajal, mil energiavarustatus Venemaa-Ukraina sõja tõttu, aga ka muudel põhjustel suures ohus on.

Võrguoperaatori sõnul on odavam elektritarbimise vähendajaid premeerida selmet maksta fossiilkütuseid kasutavatele elektrijaamadele tootmise suurendamise eest, samal ajal kui Venemaa piirab gaasitarneid.

Majapidamistele kavatsetakse maksta, kui nad nihutavad oma toidutegemise, pesupesemise ning elektrisõidukite laadimise tiputundidelt mujale. Tavaliselt maksavad majapidamised Ühendkuningriigis umbes 33 eurosenti ühe kilovatt-tunni elektri eest. Uue plaani kohaselt võidakse neile maksta koguni ligi seitse eurot iga kilovatt-tunni eest, mis neil tiputundidel kasutamata jääb.

Elektriarved on Ühendkuningriigis niikuinii tõusnud rekordtasemele, pannes paljud majapidamised pead murdma, kuidas ja mille arvelt säästa. Ekspertide koostatud mudelite põhjal aga ei pruugi ükskõik kui suur hinnatõus tarbimist vajalikul määral vähendada ning tagajärjeks on elektrikatkestused. Seni on katkestusi välditud, makstes elektrijaamadele lisatoodangu eest.

Need elektrijaamad, mis elektrivõrku raskel hetkel päästma tulevad, töötavad enamasti gaasi, diislikütuse või muude fossiilkütustega, olles seega kliimavaenulikud. Uue plaaniga kavatsetakse lüüa kolm kärbest ühe hoobiga: vähendada ülisuuri elektriarveid, hoida ära elektrikatkestusi ning vähendada elektritootmise halba mõju kliimale.