G7 kaalub Vene gaasile piirhinna kehtestamist

Aruteluga kursis olevate allikate teatel kavatsevad G7 juhid anda oma ministritele ülesande, et uurida võimalust kehtestada Venemaa gaasile hinnalagi, vahendas Bloomberg. Agentuuri allikate teatel antakse see korraldus teisipäeval. Samuti kaalub G7 sarnast mehhanismi Venemaa nafta ekspordile.

USA president Joe Biden ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütlesid hiljuti, et USA ja EL otsivad võimalusi, kuidas piirata Venemaa sissetulekuid.

Biden ja von der Leyen märkisid samuti, et USA ja EL jätkavad koostööd, et mitmekesistada Euroopa varustamist energiaallikatega. USA suurendab samuti veeldatud maagaasi tarneid Euroopasse.

Hinnalae kehtestamine oleks oluline suurte Euroopa riikide jaoks, kes sõltuvad Venemaa energiatarnetest.

Moskva on juba vähendanud gaasitarneid nii Saksamaale kui Itaaliale. Kreml väidab, et põhjuseks on tehnilised probleemid. EL-i liidrid väidavad aga, et Venemaa kasutab gaasitarneid energiarelvana.