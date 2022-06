Kreml süüdistab Kasahstani Vene-vastaste meeleolude õhutamises

Venemaa peaprokurör Igor Krasnov väitis hiljuti, et Ukraina aktivistid aitavad Kasahstanis õhutada Venemaa-vastaseid meeleolusid.

"Mind informeeritakse regulaarselt, et Ukraina valitsusväliste organisatsioonide abil areneb ka Kasahstanis aktiivne russofoobne tegevus," ütles Minskis Krasnov. Ta kohtus siis ka oma Kasahstani kolleegiga.

Kreml õigustab oma sõjalist tegevust Ukrainas sellega, et kaitseb seal etnilisi venelasi. Moskva väidab, et etnilisi venelasi diskrimineeritakse ka Moldovas.

Kasahstani ja Venemaa vahel on maailma pikim maismaapiir. Mõlemad riigid on ametlikult suured liitlased. Venemaa sissetung Ukrainasse on aga seda liitu õõnestanud, vahendas The Telegraph.

Hiljuti teatas Kasahstani juht Žomart Tokajev, et ei toeta Donbassi venemeelsete piirkondade iseseisvumist. Kremliga seotud propagandistid on pärast seda üha rohkem kritiseerinud Kasahstani valitsust.

Tavalised kasahhid muretsevad, et Venemaa võib pärast Ukraina sõda rünnata ka Kesk-Aasia riiki. "Jah, kindlasti me võime olla järgmised. Meie armee on väike, see sobib Venemaale," ütles üks kohalik elanik

Kasahstanis elab umbes 19 miljonit inimest. Riigis elab ka 3,5 miljonit etnilist venelast. Kasahstan on muutunud ka pelgupaigaks sõjavastastele venelastele.