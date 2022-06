Türgi toetab Soome ja Rootsi liitumist NATO-ga

Soome president Sauli Niinistö ütles pärast kohtumist tehtud kirjalikus avalduses, et tal oli Türgi presidendi Recep Tayyip Erdogani ja Rootsi peaministri Magdalena Anderssoniga põhjalik kohtumine. Kohtumist vahendas NATO peasekretär Jens Stoltenberg ning see läks mitu tundi üle planeeritud aja.

"Selle kohtumise tulemusena allkirjastasid meie välisministrid kolmepoolse memorandumi, mis kinnitas, et Türgi toetab sel nädalal Madridi tippkohtumisel Soome ja Rootsi kutset saada NATO liikmeks," seisab Niinistö avalduses.

"Konkreetsed sammud meie NATO-ga liitumiseks lepivad liitlased kokku järgmise kahe päeva jooksul, kuid see otsus on peatne," lisas ta.

Niinistö sõnul rõhutab allkirjastatud memorandum Soome, Rootsi ja Türgi kohustust suurendada oma toetust üksteise julgeolekut ähvardavate ohtude vastu. "NATO liitlasteks saamine tugevdab seda pühendumust veelgi," lisas president.

Niinistö kinnitas, et Soome on kogu aeg võtnud Türgi muresid terroriohu pärast tõsiselt.

"Soome mõistab hukka terrorismi kõik vormid. NATO liikmena järgib Soome täielikult NATO terrorismivastaseid dokumente ja poliitikaid. Tugevdades koostööd terrorismivastases võitluses, relvade ekspordi ja väljaandmiste vallas, järgib Soome loomulikult oma riigisisest seadusandlust," ütles Niinistö avalduses.

Niinistö ütles hiljem, et memorandum kirjeldab terrorismiga seotud väljaandmiste põhimõtteid, kuid ei sisalda nimekirja inimestest, keda võidakse välja anda.

"Mul on hea meel lõpetada see etapp Soome teel NATO liikmesuse poole. Nüüd ootan ma Soome rolli kohta NATO-s viljakaid vestlusi meie tulevaste liitlastega siin, Madridis," lisas ta.

NATO peasekretär tervitas kolmepoolse momrandumi allkirjastamist. "Tervitan väga konstruktiivset lähenemist, mida kõik kolm riiki on läbirääkimistel näidanud. Soome ja Rootsi kuulumine NATO-sse on hea Soomele ja Rootsile, see on hea NATO-le ja see on hea Euroopa julgeolekule," ütles Stoltenberg.