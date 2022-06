Ilm püsib kuumalainel

Neljapäeva öö hakul äikesepilved hajuvad ja pärast keskööd on ilm juba kõikjal sajuta. Laiguti võib vaid udu tekkida. Idakaare tuul on nõrk, põhjarannikul on puhanguid kuni 9 meetrit sekundi. Õhutemperatuur on 15 kuni 20, Kirde-Eestis võib paar kraadi madalamale langeda.

Hommik on enamasti selge, vaid üksiku pilverüngaga ja olulise sajuta. Puhub mõõdukas kagutuul. Sooja on 22 kuni 24 kraadi.

Päev on laialdaselt päikeseline. On üksikuid pilverünki, aga neist suuremat sadu ei tule. Üksnes Saaremaa serva võib äikesevihmahoog jõuda. Tuul puhub valdavalt idakaarest, kiirusega 3 kuni 8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb 28 kuni 31 kraadini, veepinnalt puhuva tuulega rannikul kuni 22 kraadi.

Õhtul on sisemaal taevas selge, lääneservas on ka üksikuid pilvevööndeid. Saaremaal püsib väike sajuvõimalus. Idakaare tuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Sooja on 23 kuni 28 kraadi.

Reedel kerkib kuumus 32, laupäeval 33 kraadini. Mandril annab päike kõrvetavat lisa, saartel on äikesevihmahoogude võimalus.

Laupäeva õhtu poole toob lähenev madalrõhulohk vihmahooge ja äikest ka mandri lääneossa ja pühapäeval Eesti idatiiba. Selle järel tõmbub õhutemperatuur pisut tagasi. Päevasooja on siiski veel 25 kraadi ja enamgi, seda ka uue nädala algul.