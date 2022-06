Ossinovski sõnul on Tallinna haiglalt raha äravõtmine ropp sigadus

"See otsus Reformierakonna poolt on ropp sigadus. Teistmoodi seda nimetada ei saa. Tegu on pikalt ette valmistatud Eesti suurima tervishoiu investeeringu projektiga, millega aktiivselt töö käib ka praegu ja väga pingelises ajakavas. Nii et ilma ette hoiatamata ja läbi rääkimata see raha ära võtta on lubamatu," lausus Ossinovski.

Ossinovski lisas, et tegu on küll mitte formaalselt, küll aga sisuliselt tagasi astunud valitsusega, kes ei peaks nii põhimõttelisi otsuseid tegema. "See, et seda selliselt tehakse, läbi rääkimata, poolsalaja ja ilma poliitilise mandaadita, see on ennekuulmatu," ütles ta.

Ossinovski sõnul arutatakse seda kindlasti ka käimasolevatel koalitsiooniläbirääkimistel. "Sotsiaaldemokraadid toetavad Tallinna haigla rajamist. Mismoodi see projekt edasi läheb, on edasiste arutelude küsimus," märkis ta.

See, et Reformierakond ei leppinud otsust tulevaste koalitsioonipartneritega kokku, usaldust kindlasti ei suurenda, lisas Ossinovski.

"Minu eelistus oleks, et valitsus seda otsust ei teeks. Juuni lõpu tähtaega, mis põhjusel seda otsust tehakse, oleks võimalik praktikas ka edasi lükata. Kas juba sõitma läinud rongi on võimalik nädalate või kuude pärast ümber keerata, seda ma ei oska öelda, aga ega see valitsusest head muljet ei jätaks. Minu hinnangul oleks pidanud see otsus jääma tegemata," lausus Ossinovski.

Kiik: Tallinna haiglalt raha äravõtmine oleks tervishoiuvastane kuritegu

Valitsuse väidetav kavatsus loobuda Tallinna haigla rajamise toetamisest oleks viimaste aastakümnete kõige tervishoiuvaenulikum samm, ütles endine tervise- ja tööminister Tanel Kiik (Keskerakond).

"Masendav, kui viimastest kriisidest pole mitte midagi õpitud ning Reformierakonna ainuvalitsus vilistab nii Eestimaa patsientide kui tervishoiutöötajate heaolule," märkis Kiik saadetud kommentaaris.

"Tallinna haigla projekti äranullimine seaks löögi alla mitte ainult pealinna, vaid kogu Eesti tervishoiusüsteemi toimimise ja tulevase kriisivõimekuse. Kavandatava Tallinna haigla vastutuspiirkond on ligi 600 000 elanikku ning ajas kasvav," lisas Kiik.

Ka Kiik leidis, et praegusel vähemusvalitsusel puudub mandaat mitme eelmise valitsuse toetatud suurprojekti mahakandmiseks.

Tallinna haigla eeldatav kogumaksumus koos kriisihaigla võimekuse ja kahe maa-aluse korrusega on 2022. aprilli seisuga ligikaudu 585 miljonit eurot. Eesti taaste- ja vastupidavuskavast on planeeritud katta 280 miljonit eurot, Tallinna linn panustab projekti vähemalt 140 miljonit eurot ning ootab, et sama palju panustaks lisaks euroliidu toetusele ka riik.