Jesse: ministeerium peaks otsima Tallinna haiglale teisi rahastusvõimalusi

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on praegused Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaigla hooned nii vanad, et seitsme-kaheksa aasta pärast ei saa nendes enam teenuseid pakkuda.

ITK endine juhatuse esimees Ralf Allikvee ütles, et Tallinna haigla ehitamata jätmine mõjuks halvasti kogu riigi haiglavõrgustikule.

"Väheneb kättesaadavus, tekivad küsimused kaasaegsuses ja see on eelkõige heade tegijate valikuküsimus, kas olla Eestis või siit lahkuda," ütles ta.

Tervishoiuekspert Maris Jesse sõnas, et uus haigla võimaldaks kriisiolukordades paremini hakkama saada, aga oleks ka rahaliselt soodsam.

"Mis teeb haiglaravi kalliks, on eelkõige just ööpäevaringselt, aastaringselt valmisoleku tagamine. See on see, millele uus Tallinna haigla, mis ühendaks Ida-Tallinna keskhaigla ja Lääne-Tallinna keskhaigla, oluliselt kaasa aitaks," rääkis Jesse.

Allikvee ütles, et otsusest saab kasu Tartu ülikooli kliinikum, kuid see võit jääb üürikeseks, sest Tallinna piirkonnas elab lihtsalt rohkem inimesi.

"Sealt tulevikus midagi head välja ei tule sellepärast, et patsiendid siiski liiguvad sinna, kus on usaldus, kus nende abistamine on inimlikum. Siin praegu Tallinna haiglad on igatahes teinud väga suurepärast tööd ja patsientide vood on siiapoole," selgitas Allikvee.

Tema sõnul tähendab määramatus Tallinna haigla osas seda, et ligi kümme aastat tagasi alanud haiglate võrgustumine jääb nüüd venima. Tema sõnul piisaks, kui Eestis oleks Tallinnas kaks ja Tartus üks suur haigla ning ülejäänud on kohalikud haiglad.

"See tähendaks tegelikult seda, et kolm suurt haiglat võtavad maakonnad oma katte alla ja see tähendab seda, et garanteerivad maakonna inimestele samal tasemel arstiabi nagu seda on nii Tallinnas kui Tartus," selgitas Allikvee.

Jesse sõnas, et Tallinna haigla projekti ei ole võimalik täiesti kõrvale heita.

"Nüüd tuleb sotsiaalministeeriumil, eelkõige sotsiaalministeeriumi kantsleril otsida sellele teisi riigipoolseid rahastusvõimalusi," ütles ta.

Kõlvarti sõnul jätkab linn haigla projekteerimist ja hakkab riigiga arutama kompenseerimise kohustust.