Pirita rannas astus inimene jalga merisiiliku

Terviseameti mürgistusteabekeskus teatas neljapäeval, et Tallinnas Pirita rannas astus üks inimene jalga merisiiliku.

"Inimene märkas okkalist kerajat loomakest ja tundis tugevat valu (võib kesta mõni tund) ja koheselt tekkis ka torkepiirkonnas tugev paistetus," teatas mürgistusteabe keskus.

"Meresiiliku okkad võivad kergesti murduda ja põhjustavadki kudedesse tungides tugevat valu ja nahapunetust. Esmaabina tuleks nahka pesta kohe rannas soolase ja sooja mereveega. Päevi kestva valu, iivelduse, oksenduse tekkimisel tuleb pöörduda EMOsse," lisas keskus.

Ravi on sümptomite kohane, ent tavapäraselt jääbki ainukeseks kaebuseks tugev valu.

Mürgistusteabekeskus märkis, et merisiiliku puhul on tegu troopilise elukaga, kes on end juba 2018. aastast sisse seadnud Taani randadesse ning oli aja küsimus, millal ta jõuab Eesti vetesse.

"Uurime koos terviseameti keskkonnaspetsialistidega veel merisiilikute võimalikku paiknemist meie randades, ent seniks palume olla rannas peale sinivetikate tähelepanelik ka merisiilikute suhtes," lisas mürgistusteabekeskus.

Mürgistusteabekeskus palub merisiilikut märgetes selle asukohast teada anda telefonil 16 662.