Mihkelson: Kaliningradi erisuse loomine annaks Venemaale väga vale signaali

Mihkelsoni sõnul on keeruline öelda, mis on konkreetsed motiivid Scholzi avalduse taga, kuid võib spekuleerida, et Saksamaa soovib ära hoida sündmuste eskalatsiooni ja pingete kasvu.

"Võib-olla on seal taga veel miskit, mida ei tea, aga see, et me hakkame otsima erisusi sanktsioonide rakendamisele Venemaa suhtes ajal kui Venemaa ei tee vähimaidki liigutusi, et deblokeerida Odessa sadamat ja võimaldada teravilja väljavedu Ukrainast, on kindlasti väga vale signaal Venemaale," lausus Mihkelson.

Scholzi hinnangul on Vene kaubavahetus Kaliningradi oblastiga kahe Venemaa osa vaheline kaubaliikumine, millele ei peaks Euroopa Liidu sanktsioonid kehtima ning sanktsioonide kaotamine aitaks leevendada pingeid Baltimaades.

Mihkelson märkis, et kaubavoo lubamine oleks teatud mõttes karistus Leedule, kes rakendas sanktsioone täpselt nii, nagu need olid ette nähtud ja Euroopa Liidu riikide poolt märtsis kokku lepitud.

"Ja narratiiv, et Kaliningrad on justkui nende sanktsioonide tõttu asetatud mingisugusesse blokaad, ei vasta absoluutselt tõele. Samamoodi võiks öelda, et kui kehtestati lennukeeld ehk Vene lennukid ei tohtinud enam veebruari lõpust-märtsi algusest kasutada Euroopa Liidu õhuruumi, siis on ka neil võimatu lennata otse Kaliningradi. Kui Venemaal on tahe, siis ta saab need kaubad ka mööda merd Kaliningradi toimetada," lausus Mihkelson.

Eesti ja teiste Balti riikide seisukoht peaks Mihkelsoni sõnul olema ühine: pole vähimalgi moel põhjendatud sellise järeleandmise tegemine või sanktsioonipoliitika lõdvendamine lootuses, et see justkui rahustaks Venemaad.

"Me oleme näinud kogu aeg, et Venemaa ei ole vastanud ühelegi lääne poliitilisele katsele pingeid lõdvendada või neid vähendada sarnase vastusammuga. Vastupidi, me näeme Venemaa terroristlikku käitumist Ukrainas, kaubanduskeskuste ja elurajoonide pommitamist, justkui signaliseerides, et neid ei huvita absoluutselt maailma ja eeskätt lääne reageering," rääkis Mihkelson.

Mihkelsoni sõnul on Venemaa ja Leedu suhted olnud juba pikemat aega pinevad ning praegu pole näha, et kaupade veo keelamine oleks pingeid oluliselt suurendanud. "Ma ei näe, et see samm kuidagi aitaks kaasa deeskaleerimisele nagu Scholz silmas peab. See võib olla probleemi edasilükkamine, aga kindlasti mitte lahendamine," märkis ta.

Samuti pole otsest kasu Suwalki koridori sõjalise kaitse tugevdamisest, nagu soovis hiljuti Poola peaminister Mateusz Morawiecki.

"See hulk vägesid, mis on olemas nii Leedu kui ka Poola poolel, ma ei ütleks, et on piisav, aga on selgelt olemas. Poola peaministri seisukoht näitab, et oht on reaalne, aga see on olnud nii pikemat aega. Ei usu, et Venemaa liiguks üle sõnadelt sõjalisele provokatsioonile, sest ta ei ründaks ju mitte ainult Leedut, vaid kogu NATO-t," lausus Mihkelson.