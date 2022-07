Kaliningradi kuberner: Venemaa võib sulgeda maismaapiiri Balti riikidega

Kuberner selgitas, et Vene võimud võivad keelata Balti riikidele transiidi samamoodi nagu nemad on tõkestanud Vene kaupade liikumise Kaliningradi.

Anton Alihanov tõi välja, et igasuguste kaupade importimise ja eksportimise keeld läbi Balti riikide on äärmuslik variant.

Samas rõhutas Alihhanov, et see oleks kõige äärmuslikum ja tõsisem vastus.

Varem on Alihhanov öelnud, et Leedu võiks Kaliningradi transiidiküsimuses taotleda täiendavaid järeleandmisi ja abi Euroopa Liidult või NATO-lt. Tema sõnul on tunne, et Vilnius püüab seda olukorda oma Euroopa või NATO-siseses poliitilises agendas ära kasutada.

Vene kaupade sanktsioonide leevendamisest seoses Vene ja Kaliningradi vahelise kaubavahetusega on rääkinud ka Saksa kantsler Olaf Scholz.