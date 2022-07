Kuressaare teadaolevalt vanima maja vundamendile kerkis nutikas korterelamu

Kui eelmise aasta aprillis tuvastasid arheoloogid Kuressaare nüüdseks teadaolevalt vanima maja vundamendi aastast 1580, siis praegu on sellel kohal juba linna kõige uuem ja moodsam nutimaja.

"Ta on A-energiaklassi maja. Katusel on päikesepaneelid ka ja eks ta on ka nutimaja. Kogu kütte, ventilatsiooni, sissepääsude reguleerimine käib läbi mobiiltelefonis oleva äpi," selgitas Linnuse maja arendaja Olari Aavik.

Maja ehitamiseks kulunud pisut enam kui kahest miljonist eurost pool taotleti KredExi üürimajade projektist, pool investeeringust erainvestoritelt. Kuigi Saaremaa valla osa kahe miljoni hulgas on suurusjärgus 1200 eurot, on vald siiski haldusettevõttes 51 protsendiga osanik.

"Üürikortereid Saaremaal, ja veel nii kaasaegseid lahendusi, nii kaasaegses hoones ja veel väga heas kohas, on väga vähe saada. Ja see on väga suur probleem, kui me otsime siia spetsialiste," ütles vallavanem Madis Kallas.

Avaldused 18 korterile tulid umbes nädalaga.

"Esmajärgus on ta ehitatud mobiilsele tööjõule. Ütleme, et spetsialistidele, kes mandrilt Saaremaale tööle tulevad. Selline KredExi meede on maapiirkondadesse ja väljaspoole Eesti suurlinnu väga hea võimalus kaasata ka erasektorit, sest ilma toetuseta selline üürimaja Kuressaares ei oleks mõeldav, see ei tasuks ennast ära," rääkis Aavik.

Korterituru edaspidisel arendamisel peab Saaremaa vald aga läbirääkimisi riigiga, et praegu sõjapõgenikele majutust pakkuva endise Sõmera hooldekodu kompleks ei jääks unarusse ja vald saaks sealsed majad korrastada kaasaegseteks elamispindadeks.

"Meie huvi oleks, et umbes kuus-seitse maja oleks täiesti reaalne seal ära renoveerida ka seest. Väljast need majad on suhteliselt heas seisus, nad on saanud uued katused, uued voodrid. Seal saaks sisuliselt kortereid üürile anda ja miks mitte ühel hetkel neid ka inimestele müüa, kui vastavad kokkulepped kõik on riigiga saavutatud," rääkis Kallas.

Kui kokkuleppele riigiga Sõmera kompleksi suhtes võib kuluda veel hulk aega, siis Linnuse majja peaksid esimesed elanikud sisse kolima lähipäevil.