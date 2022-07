RKIK ootab juulis valitsuselt raha eraldamise otsust keskmaa õhutõrje ostmiseks

Neljapäeval sõlmisid Läti ja Eesti kaitseminister kokkuleppe keskmaa õhutõrje ühishankeks.

Süsteemi laskeulatus peab olema rohkem kui 30 kilomeetrit. Keskmaasüsteemid lasevad kuni 50 kilomeetri kaugusele ja erinevalt lähimaasüsteemidest suudavad tabada ka rakette.

Ukraina kogemusest lähtuvalt eelistab Eesti mobiilseid süsteeme, mida saab lasta sõidukilt. Kohtumised on olnud seitsme tootjaga.

"Lõplik tähtaeg, kuna see võime on välja arendatud, sõltub väga palju läbiviidavast hankemenetlusest, läbirääkimistest. Erinevad tootjad on pakkunud võimalikeks tarneaegadeks aegu, mis varieeruvad kahe kuni viia aasta vahel," ütles Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse side ja radarite kategooriajuht Priit Soosaar.