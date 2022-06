Eesti plaanib keskmaaõhutõrje soetamist koos Lätiga

Kavatsuste protokolli kohaselt juhiks Eesti ja Läti ühist õhutõrjesüsteemide hankeprotsessi Eesti Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus. Soetuse aluseks saab olema Eesti ja Läti kaitseväe juhatajate kattuv sõjaline nõuanne.

"NATO tippkohtumine on andnud selge sõnumi, et aidatakse neid, kes on ka ise valmis ennast kaitsma. Eesti on usaldusväärne liitlane ja kindlasti üks neist riikidest, kes oma osa ära teeb," ütles Laanet. Ta lisas, et on oluline, et Eesti lisaks liitlaste pakutavale toetusele oleks valmis ka ise õhukaitsesse panustama.

"Venemaa agressioon Ukrainas näitab selgelt vajadust õhutõrjesüsteemide järele. Tahaksin veel kord tänada Hispaaniat, kes hiljuti sellised süsteemid Lätis kasutusele võttis, kuid me töötame ka oma võimete arendamisega. Mul on hea meel, et viime seda projekti ellu koos Eestiga tugevdades nii meie regionaalset koostööd ja ühist kaitset," lisas Läti kaitseminister Pabriks.

Kaitseministeerium on valitsusele tutvustanud erinevaid õhutõrjevõime lahendusi ning konkreetne ettepanek õhutõrje võime loomiseks on valitsusele plaanis esitada juuli lõpus.

Lisaks liitlaste pakutavale täiendavale keskmaa õhutõrjele vajab Eesti ka oma vastavat võimet. Esmane keskmaa õhutõrje võime tagab õhukaitse Eesti kaitseväe reservüksuste mobilisatsiooniks ning loob eeldused liitlaste tugevduste saabumiseks Eesti sadamatesse ja lennuväljadele ning võimaldab läbi viia maaväeüksuste manöövreid. Liitlaste täiendav õhutõrje tugevdab Eesti olemasolevat võimet ning toetab ühtlasi täiendavalt saabuvaid liitlasüksusi näiteks kaitsega vastase lennuvahendite ja ka tiibrakettide eest.