NATO kolonel: 10 000 liitlassõdurit tunneb Eesti olusid ja kaitseplaane

NATO lahingugrupp on olnud Eestis nüüdseks viis aastat. Suurbritannia saatis suvel Tapa 1. brigaadi juurde kuuluvatele sõduritele lisaks kergejalaväeüksuse. Lahingugruppi juhtiv kolonel Dai Bevan ütles "Aktuaalsele kaamerale", et umbes 10 000 liitlassõdurit tunneb nüüdseks Eesti olusid ja kaitseplaane.

Eestis on praegu kaks liitlaste lahingugruppi. Üks on Tapal 1. brigaadi juures asuv NATO lahingugrupp. Teise saatis Suurbritannia liitlastoetusena juurde juunikuus ja see kuulub Eesti 2. brigaadi juurde. Kokku teenib Eestis umbes 1600 Briti sõdurit. Vahetused toimuvad iga poole aasta tagant.

"Meil on üksuste vahetus plaanitud iga kuue kuu tagant. Aga me vaatame, milliseks kujuneb julgeolekuolukord kohapeal. See võib tähendada, et me pikendame kohalolekut nagu juhtus Kuningliku Tankirügemendiga. Nii et me ei tee vahetust keerulistel aegadel," rääkis NATO lahingugrupi ülem Eestis kolonel Dai Bevan.

NATO lahingugrupp Eestis pidas hiljuti oma viiendat aastapäeva. Sellesse panustavad alaliselt lisaks Prantsusmaa, Taani ja Island. 2019. aastal saatis oma kontingendi Tapa linnakusse ka Belgia.

"Lahingugrupp on olnud Eestis nüüdseks üle viie aasta. Pidasime aastapäeva aprillis. See tähendab, et umbes 10 000 liitlassõdurit on teeninud Tapa linnakus. Umbes 8000 neist on britid. Oluline on, et nüüd on nii mitu tuhat liitlassõdurit, kes tunnevad Eesti maastikku, kaitsejõude ja tunnevad hästi olusid ja kaitseplaane. See muudab jõudude juurdetoomise siia lihtsamaks sulandumise ja koostöö koha pealt," rääkis Bevan.