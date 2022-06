Suurbritannia lubas Eesti kaitsmiseks juurde tuhat sõdurit

Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace teatas kolmapäeval, et riik suunab Eesti kaitsmiseks juurde tuhat sõdurit ja lennukikandja. Wallace'i sõnul jäävad sõdurid ja lennukikandja Suurbritanniasse, kuid on vajadusel valmis kiiresti Eestit kaitsma.

"Suurbritannia suunab NATO idatiiva kaitsesse täiendavalt tuhat sõdurit ja ühe oma kahest uuest lennukikandjast," teatas kolmapäeval Wallace.

Need väed on ette nähtud Eesti kaitseks, kus juba praegu on 1700 Suurbritannia sõdurit. Täiendavad sõdurid oleksid vajadusel valmis Eestit kiiresti kaitsma, vahendas The Guardian.

"Me eraldame Eestile brigaadi, mis tähendab tegelikult saadaolevate Briti sõdurite arvu suurendamist kuni kolme tuhandeni," ütles Wallace.

"Tõhusam on paigutada osa vägedest Suurbritanniasse ja nende varustusest Saksamaale," lisas Wallace.

Briti väed kuuluvad NATO kiirreageerimisjõudude koosseisu, mis hakkab koosnema 300 000 sõdurist. Need väed seatakse kõrgesse valmisolekusse, kui Venemaa peaks ähvardama sõjalise rünnakuga NATO liikmesriiki.

Wallace lubas, et Suurbritannia toetab kiirreageerimisjõude ka sõjalaevadega. Suurbritannial on kaks lennukikandjat. Wallace' sõnul antakse sõjalaevad NATO-le rotatsiooni korras.