Scholz: lääneriigid arutavad julgeolekugarantiisid Ukrainale

Scholzi sõnul on arutluse all julgeolekugarantiid, mida liitlased saaksid anda Ukrainale sõjajärgseks ajaks. Samas ei saa need garantiid olla Scholzi sõnul samad, mida antaks NATO liitlastele.

"Me arutame lähedaste sõpradega julgeolekugarantiide küsimust, mida me saame anda. See on kestev protsess. On selge, et need ei saa olema samad nagu siis, kui keegi oleks NATO liige," ütles Scholz pühapäeval Saksa ringhäälingule ARD.

Scholz on kantslerina sattunud nii kodumaal kui ka teistes riikides kriitika alla sellepärast, et ta ei ole võtnud liidrirolli Ukraina sõjaga seoses ega ole kaasa tundnud inimestele, kes võitlevad hüppelise inflatsiooniga, millele sõda on tõuke andnud.

Scholz ütles, et ta ei taha olla "üks poliitikutest, kes annab igal nädalal lubadusi, kuid ei suuda 90 protsenti neist täita".

"Eriti nii keerulistel aegadel ei ole aeg selliste inimeste jaoks, kes pidevalt midagi ütlevad, vaid inimeste jaoks, kes hoolitsevad selle eest, et elementaarsed otsused saaks tehtud," ütles Scholz.