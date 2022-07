Stroomi rannas immitseb liiva alt rasket kütteõli

25. juunil avastatud reostust on leitud ranna äärest madalast veest umbes 300-ruutmeetriselt alalt ning see asub liiva all, kust see on hakanud mingil põhjusel välja imbuma, teatas Põhja päästekeskus. Käsitsi kaevamisel leiti reostust kuni meetri sügavuselt.

Reostuse eemaldamiseks on plaanis kasutada rasketehnikat, millega kaevatakse reostunud pinnas lahti ning utiliseeritakse. Reostuse täpsem seire ja rannaääre kontroll algab kolmapäeval.

Esialgne reostunud ala piirati koostöös rannavalvuritega juba 28. juunil. Samal ajal asus päästeamet reostust käsitsi kokku korjama ja siiani on kogutud 42 kotti rasket naftasaadust.

"Kriisiolukorraga siiski praegu tegemist ei ole, sest reostus on liivaga seotud, püsib paigal ja ei levi. Suurt ohtu merekeskkonnale ja mereelustikule reostus seega praegu ei põhjusta," ütles keskkonnaameti nõunik Himot Maran.

Reostuse päriolu on veel teadmata, kuid selle põhjal, kui sügaval reostus asub ja kuidas käitub, võib arvata, et tegu on pigem vanema raske kütteõli jääkreostusega, mis on nüüd liivakihi liikumisega pinna lähedale jõudnud.

Et tagada inimeste ohutus, suletakse kaevetööde ajaks selles piirkonnas ranna suplusosa. Seni, kuni kogu ranna äärt kontrollitakse ja reostust likvideeritakse, on Stroomi rannas ujumine rangelt mittesoovitatav. Kui keegi tahab vette minna, siis toimub see inimese omal vastutusel.

Reostuse likvideerimist korraldab Põhja-Tallinna linnaosa valitsus, kes hoiab elanikke tööde käiguga kursis. Jätkuvad ka keskkonnaameti kontrollreidid, kuni reostuse ulatus on lõplikult välja selgitatud ja likvideeritud.