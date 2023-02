Suvel Stroomi rannast avastatud kütteõli reostus ootab jätkuvalt eemaldamist

Eelmisel suvel Stroomi rannast avastatud kütteõli reostus on siiani mere all ja ootab eemaldamist.

Eelmisel suvel avastati Stroomi rannast kütteõlireostus, mille ulatusest ja päritolust siis veel kellelgi aimu polnud. Hullema ärahoidmiseks hoiatas terviseamet inimesi vette minemast.

Nüüd on esimesed uuringud tehtud ja suvel rannas ujuda tõenäoliselt saab. "Olukord on parem kui arvasime. See reostus ei ole laialdasem kui me algselt arvasime," kinnitas Põhja-Tallinna linnaosa vanem Manuela Pihlap.

Olukorda uurinud geoloogid tegid selgeks, et reostunud ala on vaid paarikümne ruutmeetri suurune.

"Tulemuseks saime piiritletud reostuskolde, mis oli ehk natuke väiksem kui me alguses eeldasime. Ühe koha peal oli reostust küll päris palju, aga see koht oli iseenesest väike. Reostuse ulatus seal, selle kihi paksus oli umbes pool meetrit merepõhjast allapoole," selgitas geoloog Kristjan-Henn Riet.

Selgus, et reostus on juba aastakümneid merepõhjas avastamist oodanud.

"Ilmselt ta on sellest ajast pärit, kui sinna jooksis kunagi mingisugune kanalisatsioonitoru Puhangu tänava pikendust pidi. See on ammu likvideeritud. Ja sellesse kanalisatsioonitorusse oli sattunud naftasaadusi ilmselt kuskilt sealt lähedalt katlamajast," rääkis Riet.

Põhja-Tallinna linnaosale eraldati saaste uurimiseks ja eemaldamiseks 700 000 eurot. Reostuse eemaldamiseni veel jõutud pole.

"Oleme tuvastanud reostuse asukoha. Nende vahendite eest oleme koostanud reostustõrjekava ja kõige suurem kulu on ikkagi reostuse likvideerimine. Kui palju see maksma läheb, täna me seda ei tea," ütles Pihlap.

Stroomi rannast avastati möödunud suvel ka teine reostus, mis oli kaldal ning mis likvideeriti paari päevaga.

"Kui me selle lahti kaevasime, siis oli tegemist nõukogude ajast Stroomi majade ehituse jääkidega ehk bituumeniga, mida toona katusele pandi. Nõukogude kultuur – bituumenitükk jäi üle, keegi mattis selle liiva sisse ja aastakümneid hiljem siis temperatuuride, ilmastiku koosmõjul hakkas see sealt välja immitsema ja me seda märkasime," rääkis keskkonnaameti juht Rainer Vakra.

Kahe nädala pärast lõppeb rahvusvaheline hange, et leida reostuse kõrvaldamiseks sobilik ettevõte. Seejärel selgub, kas rand saab enne suve puhtaks või mitte.