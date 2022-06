Allikad: EL võib vabastada Kaliningradi Moskva-vastastest sanktsioonidest

Uudisteagentuuri Reuters allikate teatel peavad Euroopa ametnikud Saksamaa toetusel läbirääkimisi, et vabastada Venemaa enklaav Kaliningrad Moskva-vastastest sanktsioonidest.

Euroopa Liidu riikidega piirnev Kaliningrad toetub oma kaupade varustamisel Leedut läbivatele raudteedele ja maanteedele. Enklaav on alates 17. juunist Moskva-vastaste sanktsioonide tõttu osaliselt Venemaast ära lõigatud.

Euroopa ametnikud peavad nüüd kõnelusi, et territoorium vabastada sanktsioonidest. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et kokkulepe sõlmitakse juuli alguses, kui Leedu loobub oma reservatsioonidest.

Euroopa ametnikud muretsevad, et Kaliningradi-vastased sanktsioonid võivad muuta suhted Venemaaga veel pingelisemaks. Euroopa Liit tahab vältida edasist eskaleerumist Venemaaga, vahendas Reuters.

"Seetõttu otsivad Euroopa ametnikud Saksamaa toetusel kompromissi, et lahendada üks paljudest tüliõuntest Moskvaga," ütles üks allikas Reutersile.

"Leedu kardab, et kui traditsioonilist marsruuti Kaliningradi ei taastata, võib Moskva kasutada sõjalist jõudu," lisas allikas.

Leedus paiknevad Saksamaa sõdurid. Euroopa suurim majandus sõltub samuti Venemaa energiatarnetest.

"Peame tunnistama reaalsust. Putinil on palju rohkem mõjutusvahendeid kui meil. Meie huvides on leida kompromiss. Lõpptulemus võib tunduda ebaõiglane," ütles üks asjaga kursis olev inimene.

Leedu välisministeeriumi pressiesindaja ütles, et riik jätkab Euroopa Komisjoniga nõupidamist sanktsioonide jõustamise suhtes.

"Sanktsioonid tuleb jõustada ning kõik vastuvõetavad otsused ei tohi kahjustada EL-i sanktsioonide poliitika usaldusväärsust ja tõhusust. Kuna transiit Kaliningradi on võimalik läbi erinevate EL-i liikmesriikide, ei saa komisjoni põhjendus sanktsioonide rakendamise suhtes piirduda ainult Leeduga," ütles pressiesindaja.

Üks allikas ütles, et kompromiss leitakse 10. juuliks, teine inimene ütles, et sellest võidakse teada anda järgmisel nädalal, vahendas Reuters.

"Üks võimalik variant on, et kaubaveo liikumist Venemaa ja Kaliningradi vahel ei loeta tavapäraseks rahvusvaheliseks kaubavahetuseks, kuna enklaav on osa Venemaast," ütles üks allikas Reutersile.

"Leedu, Poola ja Läänemere vahele jäävale Kaliningradile võib erandina kasutada ka humanitaarkaalutlusi," ütles üks teine allikas Reutersile.