RMK telkimisaladelt varastatakse lõkkepuid

Riigimetsa majandamise keskuses (RMK) on juba mõnda aega märgatud, et telkimisaladele varutud lõkkepuud kaovad. Need puud on mõeldud selleks, et puhkajad saaksid lõket teha, mitte koju viimiseks. Ettevõte palub neil, kes puudevargust märkavad, sellest teada anda.

RMK Rae matkarada ja telkimisala on populaarsed, seal käib liikumist ja looduses viibimist harrastavaid inimesi pidevalt. Ja kuna looduses puhkamise juurde käib ka lõkketegemine, siis on neisse paikadesse varutud lõkkepuid. Kirvest puude lõhkumiseks pole ja seda oleks ka palju tahta, aga abivahend on olemas ja puupakk peab õige kiiresti alla andma.

Lõkkepuude vargusi on tõepoolest ette tulnud, aga õnneks mitte massiliselt.

"Meil loodusvaht hoiab siin olukorda kontrolli all nii heakorra kui ka küttepuude osas ja tihti, kui selgub, et just samal päeval on toodud puud, tuleb telefonikõne ja küsitakse, millal puid saaks. Järelikult puud on vahepeal leidnud uue omaniku. Kui te näete midagi sellist toimumas, andke sellest teada aadressil [email protected]," ütles RMK Pärnumaa metsaülem Heiki Ärm.