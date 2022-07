Meduza: kolmandik venelastest ei toeta sõda Ukrainas

Lätis tegutseva venekeelse uuriva ajakirjanduse portaali Meduza.io valdusesse sattus Vene võimude tellitud küsitlusuuring, mille järgi kolmandik venelastest soovib sõja kohest lõpetamist Ukrainas. Sõja vastu on eelkõige nooremad venelased, vahendab Meduza .

Meduza ajakirjanike valdusesse sattus juuni lõpus Vene presidendi administratsiooni poolt tellitud küsitlusuuringu tulemused. Küsitluse käigus esitati küsimusena järgnev tekst: "Mõned inimesed on öelnud, et sõda Ukrainas tuleks lõpetada niipea kui võimalik. Teiste inimeste sõnul ei tohiks praegu lahingutegevust peatada. Kumb vaatenurk sulle lähedasem on?"

Vastanute arv pole teada, kuid ligikaudu kolmandik soovis lahingutegevuse kohest peatamist. 13 protsenti ei suutnud vastata ja 57 protsenti vastanutest uskus, et sõda peaks jätkuma.

Küsitlusuuringul põhinevat ettekannet samade numbritega kinnitas üks teine Meduza allikas, kes on lähedane Vene presidendi administratsiooniga.

Küsitlusuuringu järgi toetas sõja lõpetamist koheselt 56 protsenti vastanutest vanuses 18-24 ning ainult 19 protsenti sellest eagrupist toetab sõja jätkamist. Vahemikus 25-34 toetab sõja lõpetamist 43 protsenti ja 41 protsenti toetab sõja jätkamist. Üldiselt on sõja toetus suurem vanuse kasvades. Näiteks üle 60 aasta vanuste seast toetas sõja jätkamist 72 protsenti.

Moskvas ja Peterburis soovivad küsitlusuuringute järgi sõja lõpetamist 40 protsenti ja 48 protsenti toetab lahingutegevuse jätkumist. Enamus sõja jätkamise pooldajates on Vene linnades, kus on elanikke vähemalt üle ühe miljoni inimese.

Kremli palvel uuriti küsitlusuuringu raames ka sõja toetamise määra seost meediatarbimise harjumusega. Nö aktiivsete internetikasutuste seas toetas sõja lõpetamist uuringu järgi 47 protsenti ja 35 toetab konflikti jätkamist. Samas telekavaatajate seas toetab sõjalise konflikti lõpetamist Ukrainaga ainult 22 protsenti ning 68 protsenti telekavaatajatest Venemaal toetab sõja jätkamist.

Uuringu läbi viinud asutuse kodulehel antud küsitlusuuringut ei leia. Samalt veebilehelt leiab aga hoopis teise juunis läbi viidud küsitlusuuringu, mille järgi 72 protsenti venelastest kaldub toetama sõjalise erioperatsiooni jätkamist Ukrainas ning 17 protsenti kaldub toetama selle lõpetamist.

Sotsioloog Grigori Judini sõnul on salajase küsitlusuuringu tulemused etteaimatavad, kuna paljud teised küsitlused on samuti näidanud, et Vene vägede nö erioperatsiooni Ukrainas toetab eelkõige vanem Vene elanikkond.

Lisaks sellele toetavad Judini sõnul sõda paljud riigiteenistujad, kes elavad suuremates Vene linnades.

Judin hoiatas, et noorte venelaste vastuseis Vene-Ukraina sõjale ei pruugi päädida suurte protestidega sõja vastu. Seda kinnitas Meduzale ka Vene presidendi administratsiooni lähedal töötav allikas, kelle sõnul on Venemaal piisavalt märulipolitseid protestide mahasurumiseks. Sama allikas kinnitas üle, et küsitlusuuringu tulemused Vene presidendi meelsust antud sõja osas ei muuda.

Meduza on Lätis tegutsev iseseisev vene- ja inglisekeelne meediaväljaanne.