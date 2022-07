Neljapäeval on oodata vihmahooge

Neljapäeval on muutliku pilvisuse ja vihmahoogudega ilm, mandril on äikeseoht. Sooja on kuni 22 kraadi.

Skandinaaviasse saabus madalrõhkkond, mis liigub ööl vastu neljapäeva edasi Botnia lahe äärde ja laieneb üle Läänemere, lisab niiskust ja toob meile vihmapilvi.

Sadu liigub saartelt mandri lääneossa ja neljapäeva hommikul juba Eesti idaosa kohale. Päeval koondub sajupilvede vöönd Eesti idatiiba ning õhtul eemaldub Peipsi taha. Saabuv värskus pakub 20 lähedast mõõdukat suvesooja.

Ööl vastu neljapäeva on Lääne-Eestis pilvine ja sajab vihma, Ida-Eesti on veel õhukese pilvekihiga ja sajuta. Pärast keskööd laieneb sadu ida poole, võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 12 kuni 17 kraadi.

Neljapäeva hommikul on Lääne-Eestis juba ka selget taevast ja üksikuid sajuhooge. Kesk- ja Ida-Eestit katavad aga vihmapilved ja kohati on ka äikest. Puhub mõõdukas lõuna- ja edelatuul, saartel ja looderannikul on läänetuule puhanguid 13 m/s. Sooja on 14 kuni 18 kraadi.

Päeval on muutliku pilvisuse ja vihmahoogudega ilm, mandril on äikeseoht. Lääne-Eestis hõrenevad pilved ja sajuhood juba keskpäeva paiku, idapoolsetes maakondades õhtu poole. Tuul puhub lõunast, edelast, Lääne-Eestis läänest, loodest 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhumass on värskem ja temperatuur tõuseb 17 kuni 22 kraadini.

Õhtul on pilvi hõredalt ja sadu võib olla vähestes kohtades. Edela- ja läänetuult on mõõdukalt, põhjarannikul on puhanguid 15 m/s. Sooja on 16 kuni 18 kraadi.

Järgnevail päevil hoiab madalrõhkkond Põhjalat oma kontrolli all, selle serva mööda kandub läänekaarest uusi hoogsajupilvi Eesti taevasse. Öised miinimumid langevad selgineva taeva all 6 kuni 9 kraadini, pilvisema ilmaga jäävad 10 kraadi ümbrusse ja rannikul 15 kraadi lähedale, päevasoe kerkib vaid 15 kuni 19 kraadini.