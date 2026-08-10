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Teisipäeval võib tulla rahet

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Vanalinn
Vanalinn Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
ilm

Teisipäeva öö on mitmel pool Eestis vihmane ning on ka äikseoht. Päeval on aga võimalik ka rahe

Möödunud ööpäeval tõmbas kuiv kõrgõhuala oma valdusi Läänemere äärest koomale ja eemaldus Venemaale. Sooja oli meie lähiümbruses kuni 25 kraadi, kõrge kauges lõunaservas oli Balkanil ja Itaalias sooja 35 kraadi ringis. Läänemere ümbruse ilma vallutas Norra merelt Skandinaavia kohale liikunud madalrõhkkond, mille lohk täna pärastlõunal Eestisse jõudis ja merelt niiskeid pilvi tõi.

Teisipäeval liigub madalrõhkkond Skandinaavia kohalt üle Põhjalahe Põhja-Soome suunas. Selle lõunaservas liiguvad üle Baltimaade vihmahood läänest itta. Puhanguline tuul pöördub saartelt alates järkjärgult loodesse ja kannab põhja poolt jahedamat õhku. Õhumassi vahetus saabub mitmel pool ühes äikesega. Päevamaksimumid tõusevad 20 kraadi ümbrusesse.

Kolmapäeval liigub pööris edasi itta ja lääne poolt tugevneb kõrgrõhkkonna mõju. Baltimaades sadu harveneb, kuid tuul püsib puhanguline ja õhk jahe.

Eelolev öö on Eestis esialgu mitmel pool vihmane, on äikeseoht. Peale keskööd sajuhood lääne poolt alates harvenevad. Puhub edela- ja lääne-, öö hakul Ida-Eestis ka lõunatuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 11 kuni 16 kraadi.

Teisipäeva hommik on muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 3 kuni 9 rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 14 kuni 18 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, võimalik on rahe. Tuul pöördub saartelt alates läände ja loodesse ning tugevneb 4 kuni 10, puhanguti 13, rannikul kuni 17 m/s, äikesega kaasneb ka tugevamaid puhanguid. Sooja on 17 kuni 21 kraadi.

Õhtu on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, võimalik on äike. Puhub lääne- ja loodetuul 4 kuni 10, puhanguti 13, rannikul kuni 17 m/s. Sooja on 13 kuni 17 kraadi.

Kolmapäeval jääb sajuhooge vähemaks, tuul püsib puhanguline. Öösel on sooja 8 kuni 13, rannikul kuni 16, päeval 16 kuni 20 kraadi. Neljapäeval läheb ilm kuivemaks ja tuul jääb nõrgemaks. Öösel on sooja 6 kuni 12, rannikul kuni 16, päeval 17 kuni 21 kraadi.

Reede öö on kuiv, päev kohati vihmahoogudega, laupäeval on üksikute vihmasabinate võimalus Põhja-Eestis. Õhk läheb soojemaks.
Homme tuleb arvestada eelkõige pärastlõunasel ajal vihmahoogude ja äikesega.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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