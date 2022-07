Uus valitsus võib pikendada Heremi ametiaega kahe aasta võrra

Herem sai kaitseväe juhatajaks 2018. aasta detsembris ning kuivõrd kaitseväe juhataja ametiaeg on viis aastat, tähendab see, et järgmise aasta lõpus peaks ametisse astuma keegi teine.

Seaduse järgi on valitsusel õigus pikendada kaitseväe juhataja ametiaega kahe aasta võrra.

Esmaspäeval ametivande andev Pevkur vastas ERR-i küsimusele, kas Heremi ametiaega on kavas pikendada, et enne sellele vastamist soovib ta Heremiga kohtuda.

"Esmaspäeval on ametivande andmine ja peale seda kohtun temaga esimesel võimalusel," ütles ta.

Pevkur möönis, et selline plaan on olemas. "Ma kindlasti ei välista seda. Kindral Herem on teinud head tööd ja ma ei näe mingeid takistusi selleks, (et ettepanek teha)," lausus ta.

Valitsus pikendas kahe aasta võrra ka eelmise kaitseväe juhataja Riho Terrase ametiaega.