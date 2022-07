Eesti hotellides ja spaades ootavad sügisel külastajaid kõrgemad hinnad

Ida-Virumaal asuva Noorus SPA müügiosakonna juht Igor Šustrov vastas ERR-i küsimusele, et majutuse hindu tõstsid nad ligikaudu neljandiku võrra. Ülejäänud teenuste hinnad ei muutunud.

Esmaspäeval ütles Noorus SPA juhatuse liige Dmitri Antonov venekeelsele ERR-i portaalile, et kui energiahinnad jätkavad tõusu, siis peavad nad võib-olla koondama 183 töötajat.

"Meil on head finantsnäitajad ja suutsime isegi pandeemia ajal tekkinud võlgadega hakkama saada. Kuid aeg läheb edasi ja olukord muutub üha raskemaks. Valitsus hoiatab raske talve eest seoses hinnatõusuga. Sellistes tingimustes me ei saa jätkata," rääkis Antonov.

"Ei ole otstarbekas töötada, kui see on ettevõttele kahjulik," lisas Antonov ning ütles, et hotell võib ennast talveks sulgeda.

Riigi abi saamise ja majandusolukorra paranemise korral võidakse ettevõtte plaanid siiski üle vaadata.

"Uues koalitsioonilepingus on sätteid, mis annavad lootust meie majandustegevuse jätkamiseks, mitte kahjuks. Kui need täidetakse, siis on võib-olla lootust vältida "musta stsenaariumit" hooajalise sulgemisega," ütles Antonov.

Noorus SPA on alustanud otsimist, kuidas vähendada energiakulusid.

"Me uurime aktiivselt, kuidas vähendada oma energiatarbimist ja saada energiat alternatiivsetest allikatest," ütles Noorus SPA müügiosakonna juht Igor Šustrov.

Kalev SPA Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Kalev Spa hotelli & veekeskuse juhatuse liikme Piret Betlemi sõnul tõstis ettevõte hindasid juba jaanuaris, siiski plaanivad nad seda ka sügisel. "Hinnatõusud pole suured, räägime mõnest eurost. Aga paraku tuleb korrigeerida ülespoole."

Hotellis muutuvad Betlemi sõnul hinnad iga päev: "Hotelli hinnad muutuvad vastavalt nõudlusele. Juuni jäi allapoole ootuste, juulis oli kenasti ja siis ongi hinnad kõrgemad."

Kalev Spa veekeskuse juht Meeli Eelmaa ütles, et veekeskuses sügisel uut hinnakirja ei tule.

"Võib-olla üksikutes toodetes, mis on seotud lisakuludega, näiteks täiskasvanute ujumiskursused. Üldpildis väga suurt muutust ei tule," rääkis Eelmaa

Tema sõnul püüavad nad endale ka fikseeritud hinnaga elektrilepingu saada, mida senini ei ole neil olnud.

Laulasmaa LaSpa tegevjuht Anne Mallene sõnul on ka nemad hindu tõstnud.

"Veekeskuse piletid olenevad päevadest, aga tõus jääb ühe-kahe euro vahele. See katab ära kasvanud püsikulud ja tööjõukulud," märkis ta.

Mallene ütles, et kulud on mitmekordselt kasvanud, neid aitavad natukene vähendada maja katusel olevad päikesepaneelid.

"2019. aasta juulis oli elektriarve 19 000 eurot. Sellel aastal aga 33 000. Päikesepaneelid võtavad 3700 eurot väiksemaks," ütles Mallene.

Lisaks hinnatõusule muretseb La Spa juht ka koroonapiirangute pärast.

"Sügisele vastu minnes, on sammud, mis on vaja teha, kas tõstab pead Covid, kas see seab piirangud, kas ei sea. Ühe suure veekeskuse kinnipanemine on kerge: laseme vee välja, aga lahtitegemine [vee soojendamine] võtab nädala," ütles Mallene.

Pärnus asuva Estonia Spa Hotels müügi- ja turundusosakonna juht Kairi Jõekäär ütles, et hinnatõusust ei ole pääsu. Suurt muret tekitab ka tööjõupuudus.

"Suvituslinnana on Pärnu teenindusettevõtted pidanud vaeva nägema lisatööjõu värbamisega ning kuna lisatööjõudu vajavad paljud ettevõtted samaks perioodiks korraga, siis see on põhjustanud tugeva tööjõu palgasurve," vastas Jõekäär ERR-i küsimusele.

Kulude vähendamiseks jälgib ettevõte pidevalt oma väljaminekuid.

"Kindlasti on absoluutselt kõik kulud kogu kompleksis, olgu see restoran, spaa, toateenindus vms, suure luubi all ning tulude poolelt on aktiivne käibejuhtimine igapäevane tegevus, kus nõudlust silmas pidades võib nt toa hind muutuda ka ühes päevas mitu korda," ütles Jõekäär.