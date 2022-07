Trumpi kunagine nõunik Bannon on kohtu all

68-aastast Donald Trumpi endist nõunikku Steve Bannonit süüdistatakse lugupidamatuses USA Kongressi suhtes kuna ta ei ole olnud nõus tulema Kongressi ette ega andma Kongressile dokumente, mida USA seaduseandjad talt nõudsid.

Bannon on püüdnud veenda USA föderaalpiirkonna kohtunikku Carl Nicholsit, et Bannon ei peaks minema Kongressi ette, kuna Bannoni hinnangul ei ole Kongressi tele-eetris tehtud kuulamised erapooletud.

Kongressi 6. jaanuari komisjon avaldas eelmine nädal tõendid selle kohta, et Bannon suhtles USA tollase presidendi Donald Trumpiga Kapitooliumi rünnakule eelnenud 5. jaanuaril vähemalt kaks korda.

Komisjon avaldas ka klipi, kus oli kuulda Bannonit väitmas 5. jaanuaril, et "homme läheb põrgu lahti". Bannon tegi selle kommentaari peale telefonikõnet Trumpiga.

Kui Bannonit esimest korda kutsuti 6. jaanuari komisjoni ette, siis ta enda sõnul ei pea komisjoniga koostööd tegema, kuna USA seaduste järgi ei pea avaldama presidendi administratsiooni sisemist kommunikatsiooni (nn executive privilege printsiip).

Samas Bannoni kohtuasjaga tegelev Nichols on hinnanud, et see printsiip konkreetsel juhul ei kehti.

Kohtunik Nichols viitas eelmine nädal, et Bannon võib teatud tingimustel 6. jaanuari komisjoniga koostööd teha.