Tooride järgmise juhi valimiste neljanda vooru võitis Sunak

Sunak kogus neljandas voorus 118 häält, teiseks jäänud Penny Mordaunt sai 92 häält. Välisminister Liz Truss jäi 86 häälega kolmandaks, vahendas Reuters.

Välja langes Kemi Badenoch, kes kogus 59 häält. Järgmine voor toimub kolmapäeval.

Ajaleht The Times kirjutab, et Truss ja Mordaunt proovivad järgmise 24 tunni jooksul võita enda poole Badenochi poolehoidjaid. Timesi teatel on Trussi liitlased kindlad, et Truss suudab Mordauntist mööduda ja jõuab kahe viimase kandidaadi hulka.

Badenochi leeris on märkimisväärne hulk euroskeptikuid, kes eraviisiliselt lubasid, et toetavad Trussi, teatas The Times.

Partei uus juht selgub 5. septembril.