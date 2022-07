PPA ametnik: uue passi jõuab teha mõne päevaga

Kui inimene avastab nädal enne välisreisile minekut, et tema pass on aegunud, siis jõuab ta veel endale uue reisidokumendi vormistada, rääkis politsei- ja piirivalveameti (PPA) isikut tõendavate dokumentide väljaandmise teenuse juht neljapäeval "Vikerhommikus".

"Kui piiripunktis avastada, et dokument on aegunud, siis on halvasti. Aga kui avastada nädal enne reisi, siis ei ole kõik üldse veel läbi. Siis tuleb ruttu sammud seada PPA teenindussaali, teha digikioskis pilt, anda sõrmejäljed ja allkirjanäidis ning taotleda dokumenti. Soovitavalt passi, sest kiirpass antakse välja kahe tööpäeva jooksul," rääkis PPA identiteedi ja staatuse büroo teenuse koordineerija Marit Abram.

Ta soovitas teenindussaali tulla seetõttu, et kui inimesel võib olla vaja sõrmejälgi uuendada, siis saab seda ainult teenindussaalis teha ning teiseks on ka teenindussaalides asuvates digikioskis kindlam teha endast dokumendifoto.

"Kui on tegemist kiirpassi taotlusega ja inimesel on tõesti seda dokumenti väga ruttu vaja, siis ma ei soovita riskida sellega, et inimene teeb kodus ise pildi, aga see ei sobi ja siis kirjutab ametnik, et palun tehke uus foto. Aga selle peale on kulunud väärtuslikku aega," selgitas Abram.

Sõrmejälgi on vaja uuendada iga kuue aasta järel. Kui logida sisse PPA iseteenindusse, siis seal öeldakse inimesele, kas tema sõrmejäljed kehtivad või mitte.

Abrami sõnul on PPA teeninduspunktides suvine aeg tavaliselt alati natuke aktiivsem, sest inimesed puhkavad ja kasutavad seda aega ka oma dokumentide korda ajamiseks ning samuti ka reisitakse palju.

PPA Tammsaare tee teenindussaal. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

"Aga samas ei saa öelda, et meie järjekorrad üle mõistuse pikad oleksid – keskmine ooteaeg on umbes 30 minutit, mida saab kindlasti vähendada, kui inimene broneerib endale teeninduse külastamiseks aja," lisas ta.

Ka digikioski kasutamine teenindussaalis käib väga kiirelt, inimene ei pea pikalt järjekorras seisma ja mõlemas Tallinna teenindussaalis on ka mitu digikioskit, rääkis Abram. "Inimene tuleb, teeb oma andmehõive ära ja läheb minema – ei peagi teenindussaalis kauem olema," selgitas ta.

Abram ütles ka, et PPA saadab inimesele kaks kuud enne dokumendi kehtivusaja lõppemist meeldetuletuse ning siis oleks õige aeg asuda taotlema uusi dokumente.

Abram soovitas vaadata välisministeeriumi kodulehelt välisriikidesse reisimise tingimusi – mõni riik näiteks nõuab, et riiki siseneva välismaalase pass peab kehtima veel vähemalt kuus kuud.