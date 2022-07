Kivi Jüri skulptuur tekitab hiidlastes küsimusi

1966. aastal püstitatud ja kiivrit kandvat sõduri pead kujutav graniitskulptuur on rahva seas tuntud Kivi Jüri nime all. Endel Taniloo ja Ülo Sirbi üle nelja meetri kõrge kuju peal on kirjas "Hiiumaa kaitselahingute kangelastele 1941". See oli aasta, mil sakslased Hiiumaa punavägede käest vallutasid.

Sotsiaaldemokraadist Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja ütles ERR-ile, et Kivi Jüri teisaldamist siiski plaanis pole ja kuju juures ei käi keegi okupatsioonirežiimi ülistamas.

"Täna on ta ikkagi kohalike jaoks maamärk, ta ei ole monument või millelegi pühendatud koht, kuhu keegi viiks lilli või ülistaks võõrvõimu."

Tasuja lisas, et mõne aja eest arutas teemat ka vallavolikogu eestseisus, kus tema sõnul leidsid erinevad fraktsioonid ühiselt, et Hiiumaal on olulisemaid asju, millega tegeleda kui Kivi Jüri. Skulptuuri teisaldamisega volikogus siis edasi ei mindud.

"Ka sellest lähtuvalt me täna ei tegele selle kuju teisaldamisega, pigem lähtume sellest arvamusest ajalugu tuleb tunda, ajalugu tuleb selgitada, me peame mäletama, Eesti ajalugu on olnud keeruline."

Tasuja hinnangul ei viita Kivi Jüril olev pühendus ainult nõukogude sõduritele.

"Nii palju ma täpsustaks, et see on pühendatud kõigile hukkunutele, mitte ühe poole sõduritele. Teadupärast eestlased, kas siis omal soovil või tihtilugu ka olude sunnil pidid ühe või teise mundri selga tõmbama ja polnud valida, kelle poolt sõdida."

Tasuja koalitsioonikaaslane, Hiiumaa vallavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Aivar Viidik leidis, et Kivi Jüri küsimus võib vajada laiapõhjalisemat käsitlemist, kui varem volikogu eestseisuse tasemel peetud arutelu.

"Me oleme fraktsioonis seda Kivi Jüri teemat arutanud ja leidnud, et tegelikult oleks tema õige koht Hiiumaa militaarmuuseum, aga see ei saa toimuda nii-öelda fraktsiooni otsusena see teisaldamine. Minu ja meie hinnangul on vaja seda arutada Kärdla inimestega. Tegemist ei ole ju nii-öelda hauatähisega, ta on lihtsalt üks kuju. Aga see nõuaks sellist kogukonna laiemat arutelu, et kas teda siis tolereeritakse või mitte."