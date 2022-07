Enamik sakslasi toetab Venemaa-vastaseid sanktsioone

Vaatamata Ukraina sõja märgatavatele majanduslikele mõjudele pälvivad Venemaa-vastased sanktsioonid jätkuvalt Saksmaa elanikkonna enamuse toetuse. Venemaa-vastaseid sanktsioone toetab umbes kuus sakslast kümnest (58 protsenti), isegi kui see toob kaasa Saksamaale endale ebasoodsa olukorra. Iga kolmas (33 protsenti) ei toeta praegu sanktsioone.

Toetus sanktsioonidele on Saksamaa lääneosas palju suurem kui idas. Kui läänes toetab peaaegu kaks kolmandikku (63 protsenti) sanktsioone ka juhul, kui see toob kaasa probleemid energiavarustuses ja majandustoodangu languse näol, siis idas ei poolda iga teine ​​(51 protsenti) sanktsioone.

Valdav osa valitsusliidu parteide toetajatest toetab sanktsioone. Ainsana on enamik AfD toetajaid arvamusel, et Saksamaale ebasoodsaid olukordi kaasa toovate sanktsioonidega ei tohiks leppida.

Saksamaal on arutatud ka erinevaid meetmeid energia säästmiseks. Üks võimalik samm on ajutise kiiruspiirangu kehtestamine Saksamaa kiirteedel.

59 protsenti sakslastest peab sellist kiiruspiirangut õigeks, 35 protsenti valeks.

Selline meede kohtab enim vastuseisu 18-34-aastaste seas. Vanuse kasvades suureneb piirkiiruse piiramise heakskiit oluliselt.

Et kiiruspiirangu kehtestamine on õige, seda leiavad enim roheliste ja SPD pooldajad. Ajutise kiirusepiirangu kehtestamise vastu on enim aga FDP ja eriti AfD toetajad.

Küsitlus viidi läbi 19.-20. juulini ja sellele vastas 1210 inimest.