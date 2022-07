Saksa veteranpoliitik: Berliin peab aitama rahastada Prantsuse tuumaarsenali

"Nüüd, mil Putini kaasosalised ähvardavad iga päev tuumalöögiga, on üks asi minu jaoks selge: me vajame tuumaheidutust ka Euroopa tasandil," ütles endine rahandusminister ja 50 aastat Saksa parlamenti kuulunud Schaeuble ajalehele Welt am Sonntag.

Schäuble lisas, et Prantsusmaal on tuumarelvad. "Meie enda huvides peame meie, sakslased rahaliselt panustama Prantsusmaa tuumajõudu vastutasuks ühise tuumaheidutuse eest," sõnas Schäuble.

Kui ajakirjanik küsis Schäublelt, kas Berliinil peaks olema sellisel juhul ka sõnaõigus tuumarelva kasutamises, vastas ta, et Prantsusmaa ja Saksamaa peaksid naabrite ja NATO partneritena selles kokkuleppima.

Prantsusmaa on USA ja Suurbritannia kõrval üks kolmest NATO liikmesriigist, kellel on tuumarelvad. Stockholmi rahvusvahelise rahu-uuringute instituudi (SIPRI) andmetel on Prantsusmaal kokku umbes 300 tuumalõhkepead.