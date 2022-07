Bloomberg: Uniperi päästepakett võib reedel valmis saada

Asjaga kursis inimeste sõnul omandab Berliin Uniperis 25-30 protsendi suuruse osaluse. Berliin maksab ühe aktsia eest 1,70 eurot. Saksamaa valitsuse kõrgemad ametnikud arutavad päästepaketti reedel ja tehingust võidakse teada anda samal päeval, vahendas Bloomberg.

Uniperi aktsia hind tõusis 3,2 protsenti. Uniperi aktsia on sel aastal kukkunud üle 70 protsendi.

Berliini päästepakett sisaldab hübriidosakuid umbes kaheksa miljardi euro väärtuses. See on ettevõtte praegusest turuväärtusest umbes kaks korda suurem summa. Samuti saab Uniper rohkem krediiti riigile kuuluvalt laenuandjalt KfW-lt, teatas Bloomberg.

Uniper on juba saanud KfW-lt umbes kaks miljardit eurot krediiti. Uniperi peamine aktsionär on Fortum, mis kuulub osaliselt Soome valitsusele. Fortum on juba Uniperi toetanud kaheksa miljardi euro suuruse abiga, mis on juba peaaegu täielikult ära kasutatud.

"Fortum teeb koostööd Berliiniga ja selle osalus muutub Uniperis väiksemaks," teatasid asjaga kursis inimesed. Fortumi aktsia hind tõusis 5,7 protsenti.

Saksamaa ei saa lubada Uniperi kokkuvarisemist, kuna see mõjuks laastavalt kogu riigi majandusele.