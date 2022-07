Saksamaa valitsus paneb hädas energiafirmasse miljardeid eurosid

Saksamaa kapitaliseerib Uniperi 7,7 miljardi euroga ja omandab ka 30-protsendilise osaluse Uniperis.

Peamiselt Soome valitsusele kuuluva Fortumi enamusosalus kahaneb seniselt 78 protsendilt 56 protsendini.

Uniper vajab riigi tuge, sest on sattunud Ukraina sõja taustal suurtesse raskustesse. Uniper on Saksamaa varustuskindluse seisukohalt võtmetähtsusega ettevõte ning kõige suurem Vene gaasi importija Saksamaal.

Ettevõtte aktsia on sel aastal kukkunud üle 70 protsendi, aga Berliin ei saa lubada Uniperi kokkuvarisemist, kuna see mõjuks riigi majandusele laastavalt.

"Me võtame üle 30 protsenti Uniperi aktsiatest. Me ostame aktsiad nominaalhinnaga 1.70. Te teate, et praegune aktsiahind on üle kümne euro ja seega võite ette kujutada, et tegu on olulise panusega omanike poolt, kelle osalus teatud määral väheneb," rääkis Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz.