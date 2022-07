Mändmaa selgitas, miks ministeerium TAI senise töö lõpetamisest loobus

Terviseamet oleks uuest aastast pidanud kasvama pea 600 töötaja ühendametiks, kuhu oleks suunatud tööle senised ravimiameti, tööinspektsiooni, aga ka osa Tervise Arengu Instituudi töötajatest.

Reedel teatas ministeerium ametlikult, et seni teadus- ja ennetustööga tegelenud instituudi laiali saatmine plaanitud kujul jääb ära, sest asutus kaotaks välisekspertide tunnustuse ja teadusraha.

Ka on otsustatud loobuda juunis üleöö tekkinud plaanist liita tööinspektsioon ravimi- ja terviseametiga.

"Tervise Arengu Instituudi sellisel kujul liitmine on keeruline, sest evalvatsioon, mis on antud Tervise Arengu Instituudi teadus-arendustegevusele ühendametiga liitmisel praegu katkeks ja tuleks alustada seda protsessi otsast peale ühendametis. Aga kahjuks praegu on Tervise Arengu Instituudis mitmed rahvusvahelised teadusprotsessid, mida kahjustaks selline evalvatsiooni lõppemine ja sellepärast ei saa seda teha," ütles sotsiaalministeeriumi asekantsler Maarjo Mändmaa.

Juriidiliselt jääb TAI eraldi asutuseks edasi, kuid osa tema senistest ülesannetest lähevad üle haigekassale ja sotsiaalkindlustusametile.

Tervise Arengu Instituudi peadirektori Annika Veimeri sõnul on tegemist mõningate tervishoiuteenustega, mille osas on TAI haigekassaga kokku leppinud.

"Näiteks alkoholisõltuvusravi, mis on tervishoiuteenus ja mõningad veel. Ja need teenused oleksid läinud üle ka sõltumata plaaneritavast riigireformist. Riigireform lihtsalt pani nende teenuste üleandmise ajasurve alla," rääkis Veimer.

Juuni lõpus tuli Mändmaa välja plaaniga kiirkorras liita terviseametiga ka tööinspektsioon, ka see otsus on nüüd tagasi pööratud.

Tervise- ja ravimiameti liitmisest sotsiaalministeerium ei loobu, küll aga võeti hoogu maha ja ühendamet peaks tööd alustama pool aastat plaanitust hiljem ehk järgmise aasta 1. juulist.

Kuigi mujal Euroopas on ravimiametid iseseisvad ja sõltumatud, siis Mändmaa kinnitusel liitmine probleeme kaasa ei too.

"Siiamaale kõik see tagasiside, mis meil on riigireformile tulnud juriidiliselt, on olnud see, mis toetab seda visiooni," ütles Mändmaa.

"Seesmiste protseduuridega tuleb tagada, et teatud üksustel oleks suurem iseseisvus, sõltumatus, see on elementaarne, aga täpselt sama on meil praegu erinevates ametites. Seda saab kindlasti jätkata," lisas ta.

Ka riigireformiga plaanitud ametite ülese ühendlabori loomine maaeluministeeriumi alluvusse on pausile pandud.

"Me oma laboritega oleme praegu sellises graafikus nagu on kokku lepitud eelmisel aastal, et me tahaksime liituda. Aga sel on ka tehnilisi nüansse. Kui selgub, et meie tööd võivad kannatada, siis kui see pole võimalik ühendlaboris, siis me peame oma teenuste osutamisega jätkama," lausus Mändmaa.

Mändmaa sõnul ühendameti loomine rahalist kokkuhoidu otseselt ei too, küll aitab olemasolevat raha paremini kasutada.

"See ühendamet võimaldab seda, et kui muidu iga asutus vajaks päris suuri summasid üksinda, siis kuna meie rahakott riigis on õhuke, siis me selle napi ressursiga saame midagigi teha ja millekski valmis olla, see on selle reformi mõte," ütles Mändmaa veel.