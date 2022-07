Julgeolekuekspertide sõnul survestab Venemaa Ukrainat viljaleppest loobuma

Julgeolekuekspertide hinnangul pani Venemaa Odessat rünnates viljaekspordi lepingu kehtivuse sügava kahtluse alla. Endise teabeameti juhi Rainer Saksa sõnul on loogikat raketirünnakus raske näha.

"Võib-olla siin üks loogika selles, et näidata, et me saame iga kell siiski rünnata ja me ei hooli nendest lepingutest. Me võtame endale vabaduse ühepoolselt seda iga kell lõpetada ja siis pannakse Ukraina selle surve alla, et Ukraina ütleks sellest lepingust üles," rääkis Saks.

Kui Ukraina tõepoolest ise lepingust loobuks, oleks Saksa sõnul võimalik jätta mulje, nagu töötaks hoopis Ukraina viljakoridori loomise vastu.

Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktori Indrek Kanniku sõnul tõstaks see venelaste mainet kolmandate riikide silmis.

"Nende jaoks on oluline näidata, et nad ei taha olla osalised selles, kui peaks tekkima Aafrika riikides eelkõige tõsisem näljahäda. Või osades Aasia riikides. Need on need riigid, kes on nende potentsiaalsed poliitilised liitlased. Euroopas ja Ameerikas neil enam nagunii sisuliselt liitlasi ei ole. Kolmandast maailmast nad oma liitlasi otsivad," ütles Kannik.

Meelis Oidsalu hinnangul ei tähenda rünnak Odessale, et teravilja nüüd Ukrainast välja ei transpordita.

"Venemaal on siin kaks suhteliselt ilmset eesmärki. Esiteks tahetakse tagada oma väetise jõudmine maailmaturule ja oma vilja, osalt ka Ukrainast varastatud vilja, jõudmine maailmaturule. Ja teiseks, tahetakse näidata, et ollakse valmis kokkulepeteks selles sõjas," sõnas Oidsalu.

Ainuüksi transpordikoridori loomine võib Oidsalu sõnul võtta ligi kuu aega. Lisaks sadamate kaitseks veestatud miinidele on ees ootamas ka vaenlaste ankurdamata miinid, mille eemaldamine on keerulisem.

"Ma tahaks näha, et kust need meremehed võetakse, kes tahavad hakata seda vilja üldse vedama. See on ilmselgelt venelaste poolt seatud selline osav lõks ja mida rohkem igasugused "rahuvahendajad" seal ka juubeldavad selle saateks, seda suurem vesi see on lääne ja igasuguste "rahutuvide" veskitele," lausus Oidsalu.

Leppest kinnipidamist kontrollivad nii ÜRO, Venemaa, Ukraina kui ka Türgi esindajad. Hetkel on Ukrainas ekspordi ootel umbes 20 miljonit tonni teravilja.

President Alar Karis kirjutas sotsiaalmeedias, et Venemaa rünnak Odessa sadamale on kõrvakiil Türgi presidendile Recep Tayyip Erdoganile ja ÜRO peasekretärile Antonio Guterresile. Karise sõnul näitab see taas, et Venemaad ei huvita kokkulepped ja nende juttu ei saa uskuda.